https://ria.ru/20240531/delo-1949673386.html

В Ивановской области завели дело о мошенничестве на директора "Энергосети"

В Ивановской области завели дело о мошенничестве на директора "Энергосети" - РИА Новости, 31.05.2024

В Ивановской области завели дело о мошенничестве на директора "Энергосети"

Дело о мошенничестве на 900 миллионов рублей возбудила ивановская полиция в отношении руководителя ООО "Энергосеть", сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:07

2024-05-31T14:07

2024-05-31T14:07

происшествия

россия

ивановская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Дело о мошенничестве на 900 миллионов рублей возбудила ивановская полиция в отношении руководителя ООО "Энергосеть", сообщило УМВД по региону. "Следственными органами полиции по материалам, предоставленным управлением ФСБ России по Ивановской области, возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО "Энергосеть" по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - сообщила ивановская полиция в своем Telegram-канале. Установлено, что фигурант причинил ущерб компании "Ивэнерго" - филиалу ПАО "Россести Центра и Поволжья" - в размере свыше 900 миллионов рублей, уточняет УМВД. Он арестован. По версии следствия, с июня 2017 года по февраль прошлого года глава "Энергосети", действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, "совершил хищение электроэнергии в целях дальнейшей перепродажи потребителям". "Хищение осуществлялось путем бездоговорного присоединения к электросетевому хозяйству энергопринимающих устройств потребителей. Далее в "Ивэнерго" и департамент энергетики и тарифов Ивановской области предоставлялась информация, содержащая заведомо ложные, недостоверные сведения, указывающие на то, что основной объем электроэнергии, поступающей в ее сети, составляют потери в объеме примерно 80%", - поясняет полиция. Для компенсации мнимых потерь, подчеркивает УМВД, организаторы аферы покупали электроэнергию, заявленную как потери, по низкой цене, не включающей в себя стоимость ее транспортировки. В дальнейшем ее перепродавали потребителям через подконтрольную сбытовую организацию.

https://ria.ru/20240412/fsb-1939534471.html

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происшествия, россия, ивановская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)