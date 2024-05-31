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В Ивановской области завели дело о мошенничестве на директора "Энергосети" - РИА Новости, 31.05.2024
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14:07 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/delo-1949673386.html
В Ивановской области завели дело о мошенничестве на директора "Энергосети"
В Ивановской области завели дело о мошенничестве на директора "Энергосети" - РИА Новости, 31.05.2024
В Ивановской области завели дело о мошенничестве на директора "Энергосети"
Дело о мошенничестве на 900 миллионов рублей возбудила ивановская полиция в отношении руководителя ООО "Энергосеть", сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:07
2024-05-31T14:07
происшествия
россия
ивановская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Дело о мошенничестве на 900 миллионов рублей возбудила ивановская полиция в отношении руководителя ООО "Энергосеть", сообщило УМВД по региону. "Следственными органами полиции по материалам, предоставленным управлением ФСБ России по Ивановской области, возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО "Энергосеть" по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - сообщила ивановская полиция в своем Telegram-канале. Установлено, что фигурант причинил ущерб компании "Ивэнерго" - филиалу ПАО "Россести Центра и Поволжья" - в размере свыше 900 миллионов рублей, уточняет УМВД. Он арестован. По версии следствия, с июня 2017 года по февраль прошлого года глава "Энергосети", действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, "совершил хищение электроэнергии в целях дальнейшей перепродажи потребителям". "Хищение осуществлялось путем бездоговорного присоединения к электросетевому хозяйству энергопринимающих устройств потребителей. Далее в "Ивэнерго" и департамент энергетики и тарифов Ивановской области предоставлялась информация, содержащая заведомо ложные, недостоверные сведения, указывающие на то, что основной объем электроэнергии, поступающей в ее сети, составляют потери в объеме примерно 80%", - поясняет полиция. Для компенсации мнимых потерь, подчеркивает УМВД, организаторы аферы покупали электроэнергию, заявленную как потери, по низкой цене, не включающей в себя стоимость ее транспортировки. В дальнейшем ее перепродавали потребителям через подконтрольную сбытовую организацию.
https://ria.ru/20240412/fsb-1939534471.html
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происшествия, россия, ивановская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ивановская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ивановской области завели дело о мошенничестве на директора "Энергосети"

МВД: в Ивановской области завели дело о мошенничестве на директора "Энергосети"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Дело о мошенничестве на 900 миллионов рублей возбудила ивановская полиция в отношении руководителя ООО "Энергосеть", сообщило УМВД по региону.
"Следственными органами полиции по материалам, предоставленным управлением ФСБ России по Ивановской области, возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО "Энергосеть" по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - сообщила ивановская полиция в своем Telegram-канале.
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Установлено, что фигурант причинил ущерб компании "Ивэнерго" - филиалу ПАО "Россести Центра и Поволжья" - в размере свыше 900 миллионов рублей, уточняет УМВД. Он арестован.
По версии следствия, с июня 2017 года по февраль прошлого года глава "Энергосети", действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, "совершил хищение электроэнергии в целях дальнейшей перепродажи потребителям".
"Хищение осуществлялось путем бездоговорного присоединения к электросетевому хозяйству энергопринимающих устройств потребителей. Далее в "Ивэнерго" и департамент энергетики и тарифов Ивановской области предоставлялась информация, содержащая заведомо ложные, недостоверные сведения, указывающие на то, что основной объем электроэнергии, поступающей в ее сети, составляют потери в объеме примерно 80%", - поясняет полиция.
Для компенсации мнимых потерь, подчеркивает УМВД, организаторы аферы покупали электроэнергию, заявленную как потери, по низкой цене, не включающей в себя стоимость ее транспортировки. В дальнейшем ее перепродавали потребителям через подконтрольную сбытовую организацию.
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