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На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 31.05.2024 (обновлено: 05:19 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/d-30-1949554172.html
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, оборудованный в заброшенном доме на правом... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:05
2024-05-31T05:19
специальная военная операция на украине
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днепр (город)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, оборудованный в заброшенном доме на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили в министерстве обороны. "Расчет 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр", выполняя огневую задачу по уничтожению укрепленных позиций и личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, ликвидировал наблюдательный пункт украинских националистов, который был оборудован в заброшенном доме", - сообщили в оборонном ведомстве. После подтвержденного средствами объективного контроля поражения цели расчет быстро замаскировал свое орудие и переместился в укрытие. Артиллеристы работают круглосуточно, вне зависимости от погодных условий. Расчеты ведут огонь на дальность свыше 15 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту.
https://ria.ru/20240531/tor-m1-1949553654.html
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в мире, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, оборудованный в заброшенном доме на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили в министерстве обороны.
"Расчет 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр", выполняя огневую задачу по уничтожению укрепленных позиций и личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, ликвидировал наблюдательный пункт украинских националистов, который был оборудован в заброшенном доме", - сообщили в оборонном ведомстве.
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После подтвержденного средствами объективного контроля поражения цели расчет быстро замаскировал свое орудие и переместился в укрытие.
Артиллеристы работают круглосуточно, вне зависимости от погодных условий. Расчеты ведут огонь на дальность свыше 15 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту.
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