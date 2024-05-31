https://ria.ru/20240531/d-30-1949554172.html
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, оборудованный в заброшенном доме на правом... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:05
2024-05-31T05:05
2024-05-31T05:19
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии, оборудованный в заброшенном доме на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили в министерстве обороны. "Расчет 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр", выполняя огневую задачу по уничтожению укрепленных позиций и личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, ликвидировал наблюдательный пункт украинских националистов, который был оборудован в заброшенном доме", - сообщили в оборонном ведомстве. После подтвержденного средствами объективного контроля поражения цели расчет быстро замаскировал свое орудие и переместился в укрытие. Артиллеристы работают круглосуточно, вне зависимости от погодных условий. Расчеты ведут огонь на дальность свыше 15 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту.
https://ria.ru/20240531/tor-m1-1949553654.html
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в мире, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме