https://ria.ru/20240531/chernyshenko-1949690458.html

Чернышенко высказался о проекте по курорту "Санкт-Петербург Марина"

Чернышенко высказался о проекте по курорту "Санкт-Петербург Марина" - РИА Новости, 31.05.2024

Чернышенко высказался о проекте по курорту "Санкт-Петербург Марина"

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выразил уверенность в быстром старте проекта создания в Санкт-Петербурге всесезонного курорта... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:05

2024-05-31T15:05

2024-05-31T15:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выразил уверенность в быстром старте проекта создания в Санкт-Петербурге всесезонного курорта "Санкт-Петербург Марина" в рамках федеральной программы "Пять морей и озеро Байкал. Чернышенко в пятницу в Петербурге провёл рабочую встречу с губернатором города Александром Бегловым. "Проект действительно уникальный... Уверен, что быстрый старт ему будет дан, поскольку вижу, что все необходимые решения, связанные с выделением земли, с проектными работами, уже произведены. Поэтому здесь также будем в этом помогать", - сказал Чернышенко. Он также отметил несомненный успех Петербурга в сфере развития туризма и увеличения турпотока. Ранее в конце марта в ходе совещания по созданию федеральных круглогодичных морских курортов, которое провёл президент России Владимир Путин, Беглов сообщал, что туристический кластер "Санкт-Петербург Марина" могут создать в Санкт-Петербурге к 2029-2030 годам. По его словам, реализация проекта обеспечит дополнительный турпоток в 1,33 миллиона человек в год. Объем инвестиций в создание туристического кластера, который будет находиться в 20 километрах от исторического центра города, оценивается, по предварительным данным, в 210 миллиардов рублей, в том числе 165 миллиардов рублей составят средства инвесторов.

https://ria.ru/20240328/putin-1936464175.html

https://ria.ru/20240525/poezda-1946746916.html

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санкт-петербург, россия, байкал, дмитрий чернышенко, александр беглов, владимир путин, общество