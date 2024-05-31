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Блогер сообщил, что хотел купить внедорожник замминистра обороны Иванова
Блогер сообщил, что хотел купить внедорожник замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 31.05.2024
Блогер сообщил, что хотел купить внедорожник замминистра обороны Иванова
Внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову и затем переоформленный на его бывшую супругу, хотел купить автоблогер... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T02:24
2024-05-31T02:24
2024-05-31T02:56
россия
тимур иванов
chevrolet
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову и затем переоформленный на его бывшую супругу, хотел купить автоблогер Антон Воротников. По его словам, это уникальная машина, которая официально не продавалась в России. "Уникальность в том, что эти автомобили официально в России не продавались. У нас официально продавались модели Escalade в двух комплектациях. Но именно Suburban в длинных Tahoe у нас не продавалась", - рассказал РИА Новости Воротников, добавив, что в России всего около 20 таких машин. Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что Chevrolet Suburban был снят с продажи. Автосалон не может продать внедорожник из-за ареста, наложенного на автомобиль. Данная машина значилась в декларации Иванова за 2019 год, но в 2023 году он перешел в собственность экс-супруге Светлане Ивановой. В апреле, по данным РИА Новости, она продала внедорожник после ДТП. В дальнейшем этот автомобиль планировали перепродать более чем за 2,5 миллиона рублей. Эксперт-покупатель уточнил, что документацию на внедорожник ему не показали, однако, по его словам, согласным данным автотеки, машина не заложена и не состоит в каршеринге. Воротников отметил, что машина после аварии была не на ходу, однако подушки безопасности сохранились. Потолок внедорожника оббит алькантарой, что считается достаточно редкой опцией для этих машин. В мае суд арестовал принадлежавшие замминистра обороны РФ два люксовых автомобиля (в том числе Chevrolet Suburban) и мотоцикл. Кроме того, согласно сервису Avtoface, на обе машины и мотоцикл, переоформленный Ивановым на его отца, наложены ограничения. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.
https://ria.ru/20240523/ivanov-1947792308.html
https://ria.ru/20240508/ivanov-1944729613.html
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россия, тимур иванов, chevrolet, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Россия, Тимур Иванов, Chevrolet, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Блогер сообщил, что хотел купить внедорожник замминистра обороны Иванова
Известный автоблогер Воротников хотел купить внедорожник замминистра Иванова
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову и затем переоформленный на его бывшую супругу, хотел купить автоблогер Антон Воротников. По его словам, это уникальная машина, которая официально не продавалась в России.
«
"Уникальность в том, что эти автомобили официально в России не продавались. У нас официально продавались модели Escalade в двух комплектациях. Но именно Suburban в длинных Tahoe у нас не продавалась", - рассказал РИА Новости Воротников, добавив, что в России всего около 20 таких машин.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что Chevrolet Suburban был снят с продажи. Автосалон не может продать внедорожник из-за ареста, наложенного на автомобиль.
Данная машина значилась в декларации Иванова за 2019 год, но в 2023 году он перешел в собственность экс-супруге Светлане Ивановой. В апреле, по данным РИА Новости, она продала внедорожник после ДТП. В дальнейшем этот автомобиль планировали перепродать более чем за 2,5 миллиона рублей.
Эксперт-покупатель уточнил, что документацию на внедорожник ему не показали, однако, по его словам, согласным данным автотеки, машина не заложена и не состоит в каршеринге.
Воротников отметил, что машина после аварии была не на ходу, однако подушки безопасности сохранились. Потолок внедорожника оббит алькантарой, что считается достаточно редкой опцией для этих машин.
В мае суд арестовал принадлежавшие замминистра обороны РФ
два люксовых автомобиля (в том числе Chevrolet Suburban) и мотоцикл. Кроме того, согласно сервису Avtoface, на обе машины и мотоцикл, переоформленный Ивановым на его отца, наложены ограничения.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.