https://ria.ru/20240531/bloger-1949547315.html

Блогер сообщил, что хотел купить внедорожник замминистра обороны Иванова

Блогер сообщил, что хотел купить внедорожник замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 31.05.2024

Блогер сообщил, что хотел купить внедорожник замминистра обороны Иванова

Внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову и затем переоформленный на его бывшую супругу, хотел купить автоблогер... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T02:24

2024-05-31T02:24

2024-05-31T02:56

россия

тимур иванов

chevrolet

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Внедорожник Chevrolet Suburban, принадлежавший замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову и затем переоформленный на его бывшую супругу, хотел купить автоблогер Антон Воротников. По его словам, это уникальная машина, которая официально не продавалась в России. "Уникальность в том, что эти автомобили официально в России не продавались. У нас официально продавались модели Escalade в двух комплектациях. Но именно Suburban в длинных Tahoe у нас не продавалась", - рассказал РИА Новости Воротников, добавив, что в России всего около 20 таких машин. Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что Chevrolet Suburban был снят с продажи. Автосалон не может продать внедорожник из-за ареста, наложенного на автомобиль. Данная машина значилась в декларации Иванова за 2019 год, но в 2023 году он перешел в собственность экс-супруге Светлане Ивановой. В апреле, по данным РИА Новости, она продала внедорожник после ДТП. В дальнейшем этот автомобиль планировали перепродать более чем за 2,5 миллиона рублей. Эксперт-покупатель уточнил, что документацию на внедорожник ему не показали, однако, по его словам, согласным данным автотеки, машина не заложена и не состоит в каршеринге. Воротников отметил, что машина после аварии была не на ходу, однако подушки безопасности сохранились. Потолок внедорожника оббит алькантарой, что считается достаточно редкой опцией для этих машин. В мае суд арестовал принадлежавшие замминистра обороны РФ два люксовых автомобиля (в том числе Chevrolet Suburban) и мотоцикл. Кроме того, согласно сервису Avtoface, на обе машины и мотоцикл, переоформленный Ивановым на его отца, наложены ограничения. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.

https://ria.ru/20240523/ivanov-1947792308.html

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944729613.html

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944699661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, тимур иванов, chevrolet, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия