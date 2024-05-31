https://ria.ru/20240531/blinken-1949719334.html

Блинкен пригрозил Китаю санкциями за военную поддержку России

Блинкен пригрозил Китаю санкциями за военную поддержку России - РИА Новости, 31.05.2024

Блинкен пригрозил Китаю санкциями за военную поддержку России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности дальнейших рестрикций в отношении КНР за якобы поддержку российского ОПК. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:23

2024-05-31T16:23

2024-05-31T16:27

в мире

пекин

сша

китай

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938069323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_628203d51e004993e513dceb21ffc0a1.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности дальнейших рестрикций в отношении КНР за якобы поддержку российского ОПК. "Мы уже приняли меры против китайских компаний, которые были вовлечены в уклонение от санкций, связанных с поддержкой оборонно-промышленной базы России, включая введение санкций в отношении более чем 100 китайских компаний того или иного рода, и, как я ясно дал понять, по мере необходимости мы продолжим это делать", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Праге, кадры транслировал госдеп. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщал ранее РИА Новости, что Пекин прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Китаем и Россией.

https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942500406.html

пекин

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пекин, сша, китай, энтони блинкен