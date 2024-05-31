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Блинкен пригрозил Китаю санкциями за военную поддержку России
Блинкен пригрозил Китаю санкциями за военную поддержку России - РИА Новости, 31.05.2024
Блинкен пригрозил Китаю санкциями за военную поддержку России
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности дальнейших рестрикций в отношении КНР за якобы поддержку российского ОПК. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:23
2024-05-31T16:23
2024-05-31T16:27
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности дальнейших рестрикций в отношении КНР за якобы поддержку российского ОПК. "Мы уже приняли меры против китайских компаний, которые были вовлечены в уклонение от санкций, связанных с поддержкой оборонно-промышленной базы России, включая введение санкций в отношении более чем 100 китайских компаний того или иного рода, и, как я ясно дал понять, по мере необходимости мы продолжим это делать", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Праге, кадры транслировал госдеп. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщал ранее РИА Новости, что Пекин прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Китаем и Россией.
https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942500406.html
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в мире, пекин, сша, китай, энтони блинкен
В мире, Пекин, США, Китай, Энтони Блинкен
Блинкен пригрозил Китаю санкциями за военную поддержку России
Блинкен: США могут ввести санкции против Китая за "поддержку" ОПК России