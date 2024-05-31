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Страны НАТО проработают "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен - РИА Новости, 31.05.2024
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15:57 31.05.2024 (обновлено: 16:07 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/blinken-1949708822.html
Страны НАТО проработают "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен
Страны НАТО проработают "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен - РИА Новости, 31.05.2024
Страны НАТО проработают "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен
Участники НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне проработают "мостик" в альянс для Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:57
2024-05-31T16:07
в мире
украина
сша
нато
вашингтон (штат)
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Участники НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне проработают "мостик" в альянс для Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."На саммите мы предпримем конкретные шаги, чтобы Украина стала ближе к НАТО. Убедимся, что есть мостик к членству. Крепкий и хорошо освещенный", - сказал госсекретарь на пресс-конференции в Праге.Трансляцию мероприятия вел госдеп.По словам Блинкена, члены альянса намерены "продвинуть интеграцию Украины с НАТО".
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в мире, украина, сша, нато, вашингтон (штат), энтони блинкен
В мире, Украина, США, НАТО, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен
Страны НАТО проработают "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен

Блинкен: на саммите НАТО участники проработают "мостик" в альянс для Украины

© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Участники НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне проработают "мостик" в альянс для Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"На саммите мы предпримем конкретные шаги, чтобы Украина стала ближе к НАТО. Убедимся, что есть мостик к членству. Крепкий и хорошо освещенный", - сказал госсекретарь на пресс-конференции в Праге.
Трансляцию мероприятия вел госдеп.
По словам Блинкена, члены альянса намерены "продвинуть интеграцию Украины с НАТО".
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В миреУкраинаСШАНАТОВашингтон (штат)Энтони Блинкен
 
 
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