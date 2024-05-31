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В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт присяжных Трампу - РИА Новости, 31.05.2024
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01:24 31.05.2024 (обновлено: 07:24 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/belyy_dom-1949544087.html
В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт присяжных Трампу
В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт присяжных Трампу - РИА Новости, 31.05.2024
В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт присяжных Трампу
Представитель американской администрации Иан Сэмс, комментируя вердикт присяжных бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:24
2024-05-31T07:24
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Представитель американской администрации Иан Сэмс, комментируя вердикт присяжных бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации, заявил, что в Белом доме "уважают верховенство закона", воздерживаются от дальнейших комментариев. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. "Мы уважаем верховенство закона", - сказал Сэмс, его цитирует пресс-пул журналистов Белого дома. Он отметил, что не имеет дополнительных комментариев по данному вопросу. Сэмс является представителем Белого дома, отвечающим за позицию американской администрации по надзору и расследованиям, а также специальным помощником Байдена и старшим советником.
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в мире, дональд трамп
В мире, Дональд Трамп
В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт присяжных Трампу

Белый дом в связи с вердиктом Трампу заявил об уважении к верховенству закона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Представитель американской администрации Иан Сэмс, комментируя вердикт присяжных бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации, заявил, что в Белом доме "уважают верховенство закона", воздерживаются от дальнейших комментариев.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.
Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в штате Невада - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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"Мы уважаем верховенство закона", - сказал Сэмс, его цитирует пресс-пул журналистов Белого дома.
Он отметил, что не имеет дополнительных комментариев по данному вопросу.
Сэмс является представителем Белого дома, отвечающим за позицию американской администрации по надзору и расследованиям, а также специальным помощником Байдена и старшим советником.
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В миреДональд Трамп
 
 
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