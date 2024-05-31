https://ria.ru/20240531/belyy_dom-1949544087.html

В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт присяжных Трампу

В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт присяжных Трампу - РИА Новости, 31.05.2024

В Белом доме прокомментировали обвинительный вердикт присяжных Трампу

Представитель американской администрации Иан Сэмс, комментируя вердикт присяжных бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T01:24

2024-05-31T01:24

2024-05-31T07:24

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Представитель американской администрации Иан Сэмс, комментируя вердикт присяжных бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации, заявил, что в Белом доме "уважают верховенство закона", воздерживаются от дальнейших комментариев. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. "Мы уважаем верховенство закона", - сказал Сэмс, его цитирует пресс-пул журналистов Белого дома. Он отметил, что не имеет дополнительных комментариев по данному вопросу. Сэмс является представителем Белого дома, отвечающим за позицию американской администрации по надзору и расследованиям, а также специальным помощником Байдена и старшим советником.

https://ria.ru/20240531/tramp-1949542057.html

https://ria.ru/20240531/tramp-1949541800.html

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в мире, дональд трамп