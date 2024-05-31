https://ria.ru/20240531/belousov-1949585221.html

Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение

Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 31.05.2024

Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение

Все попытки нанести России стратегическое поражение бесперспективны, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:34

2024-05-31T10:34

2024-05-31T11:04

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

андрей белоусов

одкб

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408813_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_232f659e8c5a5d3f51110411c196cb94.jpg

АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Все попытки нанести России стратегическое поражение бесперспективны, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу.По его словам, на основе опыта СВО идёт оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки."Таким образом все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", - добавил он.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, андрей белоусов, одкб, в мире