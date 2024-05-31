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Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:34 31.05.2024 (обновлено: 11:04 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/belousov-1949585221.html
Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение
Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 31.05.2024
Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение
Все попытки нанести России стратегическое поражение бесперспективны, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:34
2024-05-31T11:04
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
андрей белоусов
одкб
в мире
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Все попытки нанести России стратегическое поражение бесперспективны, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу.По его словам, на основе опыта СВО идёт оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки."Таким образом все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", - добавил он.
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россия, безопасность, андрей белоусов, одкб, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Андрей Белоусов, ОДКБ, В мире
Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение

Белоусов назвал попытки нанести РФ стратегическое поражение бесперспективными

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Все попытки нанести России стратегическое поражение бесперспективны, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу.
По его словам, на основе опыта СВО идёт оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.
"Таким образом все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАндрей БелоусовОДКБВ мире
 
 
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