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Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение
Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение - РИА Новости, 31.05.2024
Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение
Все попытки нанести России стратегическое поражение бесперспективны, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:34
2024-05-31T10:34
2024-05-31T11:04
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Все попытки нанести России стратегическое поражение бесперспективны, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу.По его словам, на основе опыта СВО идёт оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки."Таким образом все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", - добавил он.
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россия, безопасность, андрей белоусов, одкб, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Андрей Белоусов, ОДКБ, В мире
Белоусов оценил попытки нанести России стратегическое поражение
Белоусов назвал попытки нанести РФ стратегическое поражение бесперспективными