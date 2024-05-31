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В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом
В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом - РИА Новости, 31.05.2024
В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом
Украинский беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, в квартирах выбиты окна, люди не пострадали, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:12
2024-05-31T16:12
2024-05-31T16:18
происшествия
белгород
жилье
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, в квартирах выбиты окна, люди не пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате взрыва в 5 квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон. На территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал", - написал Гладков.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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происшествия, белгород, жилье
Происшествия, Белгород, Жилье
В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом
Гладков: в Белгороде беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом