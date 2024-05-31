https://ria.ru/20240531/bayden-1949763400.html
"Нажмет кнопку": в Германии испугались состояния Байдена
"Нажмет кнопку": в Германии испугались состояния Байдена - РИА Новости, 31.05.2024
"Нажмет кнопку": в Германии испугались состояния Байдена
От президента США Джо Байдена не стоит ждать сострадания к людям, он способен начать ядерную войну, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:58
2024-05-31T18:58
2024-05-31T19:28
в мире
сша
германия
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. От президента США Джо Байдена не стоит ждать сострадания к людям, он способен начать ядерную войну, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Не ждите сострадания от того, кто нюхает волосы маленьких девочек. Он без колебаний нажмет кнопку", — написал он.Ранее в Сети неоднократно появлялись видеоролики, на которых глава Белого дома нюхал волосы девушек и несовершеннолетних детей.Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если Байден выиграет выборы в 2024-м, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949686734.html
сша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf4d1fbaf83689c964b6b0b33db81a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, германия, джо байден
В мире, США, Германия, Джо Байден
"Нажмет кнопку": в Германии испугались состояния Байдена
Бизнесмен Дотком: Байден может начать ядерную войну