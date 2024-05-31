https://ria.ru/20240531/bayden-1949763400.html

"Нажмет кнопку": в Германии испугались состояния Байдена

"Нажмет кнопку": в Германии испугались состояния Байдена - РИА Новости, 31.05.2024

"Нажмет кнопку": в Германии испугались состояния Байдена

От президента США Джо Байдена не стоит ждать сострадания к людям, он способен начать ядерную войну, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:58

2024-05-31T18:58

2024-05-31T19:28

в мире

сша

германия

джо байден

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. От президента США Джо Байдена не стоит ждать сострадания к людям, он способен начать ядерную войну, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Не ждите сострадания от того, кто нюхает волосы маленьких девочек. Он без колебаний нажмет кнопку", — написал он.Ранее в Сети неоднократно появлялись видеоролики, на которых глава Белого дома нюхал волосы девушек и несовершеннолетних детей.Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если Байден выиграет выборы в 2024-м, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949686734.html

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в мире, сша, германия, джо байден