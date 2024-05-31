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Байден втягивает мир в ядерное противостояние, заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 31.05.2024 (обновлено: 14:03 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/bayden-1949667437.html
Байден втягивает мир в ядерное противостояние, заявили в Совфеде
Байден втягивает мир в ядерное противостояние, заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.05.2024
Байден втягивает мир в ядерное противостояние, заявили в Совфеде
Президент США Джо Байден втягивает весь мир в ледниковый период ядерного противостояния, его решение разрешить Украине наносить удары по территории России... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:50
2024-05-31T14:03
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
джо байден
ольга ковитиди
нато
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден втягивает весь мир в ледниковый период ядерного противостояния, его решение разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием будет иметь чрезвычайно опасные последствия, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента. "Позволение" президента США Джо Байдена применять американское оружие для контрбатарейной борьбы Украины с Россией чрезвычайно опасное решение, имеющее чрезвычайно серьезные геополитические последствия. Это уже не холодная война. Байден втягивает мир в ледниковый период ядерного противостояния", - сказала Ковитиди. Сенатор также отметила, что действия американского президента не предполагают наличие какого-либо здравого смысла. "Направив неимоверные усилия на принятие сомнительных экономических решений, опустив Америку в жесточайший кризис, финансируя войну на Украине, втягивая НАТО в критически опасное вооруженное противостояние с ядерной державой Россией, Байден продолжает разрушать мировую систему безопасности, нанося непоправимый вред, в том числе, и своему народу", - подчеркнула парламентарий. По словам Ковитиди, подобные решения Байдена могут расцениваться как акт агрессии согласно резолюции Генассамблеи ООН, "которая определяет как акт агрессии предоставление государством своей территории для осуществления агрессии третьим государством в отношении другого государства". "В России очень внимательно отслеживают все зарубежные заявления, как США, так и их сателлитов. Сложно сказать, для чего Байден втягивает США в войну Россией. Невозможно понять для чего воевать с Россией Европе, имеющей очень высокую плотность населения и небольшие размеры. Неужели не понятно, что, финансируя, обучая, поставляя оружие, фактически развалившейся и разграбленной США и ЕС Украине, они становятся справедливой мишенью для России", - резюмировала Ковитиди.
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
https://ria.ru/20240214/voyna-1927207741.html
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россия, сша, украина, джо байден, ольга ковитиди, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Джо Байден, Ольга Ковитиди, НАТО, В мире
Байден втягивает мир в ядерное противостояние, заявили в Совфеде

Ковитиди: Байден втягивает мир в ледниковый период ядерного противостояния

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден втягивает весь мир в ледниковый период ядерного противостояния, его решение разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием будет иметь чрезвычайно опасные последствия, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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"Позволение" президента США Джо Байдена применять американское оружие для контрбатарейной борьбы Украины с Россией чрезвычайно опасное решение, имеющее чрезвычайно серьезные геополитические последствия. Это уже не холодная война. Байден втягивает мир в ледниковый период ядерного противостояния", - сказала Ковитиди.
Сенатор также отметила, что действия американского президента не предполагают наличие какого-либо здравого смысла.
"Направив неимоверные усилия на принятие сомнительных экономических решений, опустив Америку в жесточайший кризис, финансируя войну на Украине, втягивая НАТО в критически опасное вооруженное противостояние с ядерной державой Россией, Байден продолжает разрушать мировую систему безопасности, нанося непоправимый вред, в том числе, и своему народу", - подчеркнула парламентарий.
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По словам Ковитиди, подобные решения Байдена могут расцениваться как акт агрессии согласно резолюции Генассамблеи ООН, "которая определяет как акт агрессии предоставление государством своей территории для осуществления агрессии третьим государством в отношении другого государства".
"В России очень внимательно отслеживают все зарубежные заявления, как США, так и их сателлитов. Сложно сказать, для чего Байден втягивает США в войну Россией. Невозможно понять для чего воевать с Россией Европе, имеющей очень высокую плотность населения и небольшие размеры. Неужели не понятно, что, финансируя, обучая, поставляя оружие, фактически развалившейся и разграбленной США и ЕС Украине, они становятся справедливой мишенью для России", - резюмировала Ковитиди.
Президент США Джо Байден
Байден похвастался перед рабочими способностью "взорвать весь мир"
30 ноября 2023, 20:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДжо БайденОльга КовитидиНАТОВ мире
 
 
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