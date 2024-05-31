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Депутат обвинил Байдена в диверсиях против России - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/bayden-1949561347.html
Депутат обвинил Байдена в диверсиях против России
Депутат обвинил Байдена в диверсиях против России - РИА Новости, 31.05.2024
Депутат обвинил Байдена в диверсиях против России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден развязал против России подрывную... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T07:52
2024-05-31T07:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
джо байден
михаил шеремет
владимир путин
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден развязал против России подрывную диверсионную деятельность, толкая тем самым мир к "третьей мировой войне". Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России. В частности, речь идет о территории у границы с Харьковской областью, позиция Белого дома относительно нанесения Киевом ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений". При этом ранее неоднократно сообщалось о попытках ВСУ ударить американскими ракетами по новым субъектам РФ и Крыму. "Байден развязал открытую подрывную диверсионную деятельность против России. На его примере мы видим степень политической деградации, поразившей современную Америку. Байден продолжает упорно толкать мир к третьей мировой войне", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, здравомыслящим американцам пора инициировать импичмент Байдену, который войдет в историю как предатель, погубивший американскую модель демократии. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20231204/medal-1913544563.html
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в мире, россия, киев, джо байден, михаил шеремет, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Джо Байден, Михаил Шеремет, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Депутат обвинил Байдена в диверсиях против России

Депутат Госдумы Шеремет: Байден развязал против РФ диверсионную деятельность

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден развязал против России подрывную диверсионную деятельность, толкая тем самым мир к "третьей мировой войне".
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России. В частности, речь идет о территории у границы с Харьковской областью, позиция Белого дома относительно нанесения Киевом ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений". При этом ранее неоднократно сообщалось о попытках ВСУ ударить американскими ракетами по новым субъектам РФ и Крыму.
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"Байден развязал открытую подрывную диверсионную деятельность против России. На его примере мы видим степень политической деградации, поразившей современную Америку. Байден продолжает упорно толкать мир к третьей мировой войне", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, здравомыслящим американцам пора инициировать импичмент Байдену, который войдет в историю как предатель, погубивший американскую модель демократии.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевДжо БайденМихаил ШереметВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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