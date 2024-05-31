https://ria.ru/20240531/bayden-1949561347.html

Депутат обвинил Байдена в диверсиях против России

Депутат обвинил Байдена в диверсиях против России - РИА Новости, 31.05.2024

Депутат обвинил Байдена в диверсиях против России

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден развязал против России подрывную... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T07:52

2024-05-31T07:52

2024-05-31T07:52

специальная военная операция на украине

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киев

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михаил шеремет

владимир путин

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден развязал против России подрывную диверсионную деятельность, толкая тем самым мир к "третьей мировой войне". Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России. В частности, речь идет о территории у границы с Харьковской областью, позиция Белого дома относительно нанесения Киевом ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений". При этом ранее неоднократно сообщалось о попытках ВСУ ударить американскими ракетами по новым субъектам РФ и Крыму. "Байден развязал открытую подрывную диверсионную деятельность против России. На его примере мы видим степень политической деградации, поразившей современную Америку. Байден продолжает упорно толкать мир к третьей мировой войне", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, здравомыслящим американцам пора инициировать импичмент Байдену, который войдет в историю как предатель, погубивший американскую модель демократии. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20231204/medal-1913544563.html

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в мире, россия, киев, джо байден, михаил шеремет, владимир путин, нато, вооруженные силы украины