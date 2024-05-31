https://ria.ru/20240531/bankrot-1949787519.html

Компанию, управлявшую Hamleys в России, попросили признать банкротом

Компанию, управлявшую Hamleys в России, попросили признать банкротом - РИА Новости, 31.05.2024

Компанию, управлявшую Hamleys в России, попросили признать банкротом

Столичная инспекция ФНС России №3 просит арбитражный суд Москвы признать банкротом АО "Вандеркинд", управлявшую российскими магазинами игрушек международной... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:39

2024-05-31T20:39

2024-05-31T20:41

россия

москва

санкт-петербург

александр мамут

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Столичная инспекция ФНС России №3 просит арбитражный суд Москвы признать банкротом АО "Вандеркинд", управлявшую российскими магазинами игрушек международной сети Hamleys, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление налоговиков поступило в суд 30 мая и к рассмотрению пока не принято. В карточке дела на данный момент не указана сумма задолженности "Вандеркинда" перед бюджетом. По состоянию на 2023 год АО "Вандеркинд" было подконтрольно бизнесмену Александру Мамуту. Сейчас его собственники в ЕГРЮЛ не указаны. Основным кредитором компании был банк "Траст", с которым она вела несколько судебных разбирательств, вытекающих из кредитного договора 2017 года. Так, "Траст" осенью 2022 года попросил суд взыскать с заемщика более 2,4 миллиарда рублей долга с процентами, спустя год суд этот иск отклонил. В свою очередь "Вандеркинд" дважды инициировал принудительное изменение условий кредитного договора. Первый раз – из-за ковидных ограничений 2020 года, второй – из-за санкций 2022 года, когда от поставок товаров отказались такие бренды, как Hamleys и Lego, и ритейлеру пришлось перестраивать работу и нести непредвиденные потери. Оба раза суды удовлетворяли требования и смягчали условия кредита для заемщика. Так, в феврале 2023 года арбитражный суд Москвы продлил окончание расчетов по ссуде до 31 декабря 2024 года. После этого стороны урегулировали разногласия и в апелляции "Вандеркинд" отказался от иска. Условия договоренностей не разглашались. Сеть Hamleys, принадлежащая индийскому бизнесмену Мукешу Абани, насчитывала 155 магазинов по всему миру, семь из них находились в России - в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Деловые СМИ ранее писали, что российская часть сети магазинов игрушек Hamleys на 90% контролируется структурами Мамута. Сейчас на месте некоторых магазинов Hamleys в России работают магазины под названием "Винни".

https://ria.ru/20231010/bankrotstvo-1901679571.html

https://ria.ru/20240201/isk-1924756100.html

https://ria.ru/20240319/nalogi-1934167665.html

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россия, москва, санкт-петербург, александр мамут, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика