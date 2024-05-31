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Компанию, управлявшую Hamleys в России, попросили признать банкротом - РИА Новости, 31.05.2024
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20:39 31.05.2024 (обновлено: 20:41 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/bankrot-1949787519.html
Компанию, управлявшую Hamleys в России, попросили признать банкротом
Компанию, управлявшую Hamleys в России, попросили признать банкротом - РИА Новости, 31.05.2024
Компанию, управлявшую Hamleys в России, попросили признать банкротом
Столичная инспекция ФНС России №3 просит арбитражный суд Москвы признать банкротом АО "Вандеркинд", управлявшую российскими магазинами игрушек международной... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:39
2024-05-31T20:41
россия
москва
санкт-петербург
александр мамут
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Столичная инспекция ФНС России №3 просит арбитражный суд Москвы признать банкротом АО "Вандеркинд", управлявшую российскими магазинами игрушек международной сети Hamleys, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление налоговиков поступило в суд 30 мая и к рассмотрению пока не принято. В карточке дела на данный момент не указана сумма задолженности "Вандеркинда" перед бюджетом. По состоянию на 2023 год АО "Вандеркинд" было подконтрольно бизнесмену Александру Мамуту. Сейчас его собственники в ЕГРЮЛ не указаны. Основным кредитором компании был банк "Траст", с которым она вела несколько судебных разбирательств, вытекающих из кредитного договора 2017 года. Так, "Траст" осенью 2022 года попросил суд взыскать с заемщика более 2,4 миллиарда рублей долга с процентами, спустя год суд этот иск отклонил. В свою очередь "Вандеркинд" дважды инициировал принудительное изменение условий кредитного договора. Первый раз – из-за ковидных ограничений 2020 года, второй – из-за санкций 2022 года, когда от поставок товаров отказались такие бренды, как Hamleys и Lego, и ритейлеру пришлось перестраивать работу и нести непредвиденные потери. Оба раза суды удовлетворяли требования и смягчали условия кредита для заемщика. Так, в феврале 2023 года арбитражный суд Москвы продлил окончание расчетов по ссуде до 31 декабря 2024 года. После этого стороны урегулировали разногласия и в апелляции "Вандеркинд" отказался от иска. Условия договоренностей не разглашались. Сеть Hamleys, принадлежащая индийскому бизнесмену Мукешу Абани, насчитывала 155 магазинов по всему миру, семь из них находились в России - в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Деловые СМИ ранее писали, что российская часть сети магазинов игрушек Hamleys на 90% контролируется структурами Мамута. Сейчас на месте некоторых магазинов Hamleys в России работают магазины под названием "Винни".
https://ria.ru/20231010/bankrotstvo-1901679571.html
https://ria.ru/20240201/isk-1924756100.html
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россия, москва, санкт-петербург, александр мамут, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Александр Мамут, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
Компанию, управлявшую Hamleys в России, попросили признать банкротом

ФНС просит суд признать банкротом АО "Вандеркинд", управлявшее Hamleys в РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМагазин детских игрушек Hamleys в Центральном Детском магазине на Лубянке
Магазин детских игрушек Hamleys в Центральном Детском магазине на Лубянке - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Магазин детских игрушек Hamleys в Центральном Детском магазине на Лубянке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Столичная инспекция ФНС России №3 просит арбитражный суд Москвы признать банкротом АО "Вандеркинд", управлявшую российскими магазинами игрушек международной сети Hamleys, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление налоговиков поступило в суд 30 мая и к рассмотрению пока не принято. В карточке дела на данный момент не указана сумма задолженности "Вандеркинда" перед бюджетом.
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По состоянию на 2023 год АО "Вандеркинд" было подконтрольно бизнесмену Александру Мамуту. Сейчас его собственники в ЕГРЮЛ не указаны.
Основным кредитором компании был банк "Траст", с которым она вела несколько судебных разбирательств, вытекающих из кредитного договора 2017 года. Так, "Траст" осенью 2022 года попросил суд взыскать с заемщика более 2,4 миллиарда рублей долга с процентами, спустя год суд этот иск отклонил.
В свою очередь "Вандеркинд" дважды инициировал принудительное изменение условий кредитного договора. Первый раз – из-за ковидных ограничений 2020 года, второй – из-за санкций 2022 года, когда от поставок товаров отказались такие бренды, как Hamleys и Lego, и ритейлеру пришлось перестраивать работу и нести непредвиденные потери.
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Оба раза суды удовлетворяли требования и смягчали условия кредита для заемщика. Так, в феврале 2023 года арбитражный суд Москвы продлил окончание расчетов по ссуде до 31 декабря 2024 года. После этого стороны урегулировали разногласия и в апелляции "Вандеркинд" отказался от иска. Условия договоренностей не разглашались.
Сеть Hamleys, принадлежащая индийскому бизнесмену Мукешу Абани, насчитывала 155 магазинов по всему миру, семь из них находились в России - в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Деловые СМИ ранее писали, что российская часть сети магазинов игрушек Hamleys на 90% контролируется структурами Мамута. Сейчас на месте некоторых магазинов Hamleys в России работают магазины под названием "Винни".
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