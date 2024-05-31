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В Госдуме предложили ввести скидку на кредиты семьям с детьми

В Госдуме предложили ввести скидку на кредиты семьям с детьми - РИА Новости, 31.05.2024

В Госдуме предложили ввести скидку на кредиты семьям с детьми

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести прогрессивную систему предоставления скидок на кредиты для... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:49

2024-05-31T09:49

2024-05-31T09:49

яна лантратова

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести прогрессивную систему предоставления скидок на кредиты для покупки автомобиля семьям в зависимости от количества детей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении указано, что сегодня, согласно постановлению правительства "О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2026 годах физическим лицам на приобретение автомобилей", лицам, которые имеют несовершеннолетнего ребенка либо никогда не имели в собственности автомобиль, предоставляется скидка в размере 20% на получение займа на покупку первой машины. При этом максимальная стоимость ее может составлять два миллиона рублей. "В данных условиях предлагается расширение действующей программы и введение прогрессивной системы предоставления скидки для разных социальных групп, что создаст адресные меры государственной поддержки и повысит эффективность данной программы", - следует из текста обращения. Для молодых семей, в которых супругам менее 35 лет, и которые не имеют детей и не покупали автомобиль ранее, предлагается предоставлять скидку в размере 20% на займ для покупки отечественной машины, при этом ее максимальная стоимость должна быть не более двух миллионов рублей. Для тех, кто имеет детей, предлагается предоставлять скидку в размере 30% при условии, что максимальная стоимость транспортного средства не должна превышать 2,5 миллионов рублей, а для многодетных семей предлагается скидка 50% при максимальной стоимости автомобиля в размере трех миллионов рублей. "В современных условиях для поддержания нормальной жизнедеятельности, а также обеспечения получения образования для детей родителям необходим автомобиль. Транспортное средство для семей также служит ключевым элементом поддержания семейного хозяйства, обеспечивая поездки за продуктами питания и иными хозяйственными принадлежностями", - пояснила Лантратова в обращении. -0-

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яна лантратова, татьяна голикова, год семьи, госдума рф, россия, общество