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Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/ataka-1949653641.html
Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области
Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 31.05.2024
Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области
Украинский беспилотник атаковал подстанцию в городе Пологи Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:17
2024-05-31T13:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
приморск
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал подстанцию в городе Пологи Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Зафиксирована атака на город Пологи вражеским беспилотником. В момент атаки проводились ремонтные работы на подстанции. В результате повреждено оборудование. Пострадавших нет. Сохраняется угроза повторных атак", - написал Балицкий. По его словам, энергетики продолжают восстановительные работы. "Бесперебойную подачу электроэнергии планируют восстановить в течение дня", - подчеркнул губернатор. Ранее в пятницу Балицкий сообщил о перехвате четырех беспилотников в районе города Приморск.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
запорожская область
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запорожская область, приморск, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Приморск, Евгений Балицкий, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали подстанцию в городе Пологи в Запорожской области

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки города Пологи
Последствия атаки города Пологи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки города Пологи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал подстанцию в городе Пологи Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Зафиксирована атака на город Пологи вражеским беспилотником. В момент атаки проводились ремонтные работы на подстанции. В результате повреждено оборудование. Пострадавших нет. Сохраняется угроза повторных атак", - написал Балицкий.
© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки города Пологи
Последствия атаки города Пологи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки города Пологи
По его словам, энергетики продолжают восстановительные работы.
"Бесперебойную подачу электроэнергии планируют восстановить в течение дня", - подчеркнул губернатор.
Ранее в пятницу Балицкий сообщил о перехвате четырех беспилотников в районе города Приморск.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПриморскЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
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