https://ria.ru/20240531/ataka-1949653641.html

Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 31.05.2024

Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал подстанцию в городе Пологи Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:17

2024-05-31T13:17

2024-05-31T13:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

приморск

евгений балицкий

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал подстанцию в городе Пологи Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Зафиксирована атака на город Пологи вражеским беспилотником. В момент атаки проводились ремонтные работы на подстанции. В результате повреждено оборудование. Пострадавших нет. Сохраняется угроза повторных атак", - написал Балицкий. По его словам, энергетики продолжают восстановительные работы. "Бесперебойную подачу электроэнергии планируют восстановить в течение дня", - подчеркнул губернатор. Ранее в пятницу Балицкий сообщил о перехвате четырех беспилотников в районе города Приморск.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

запорожская область

приморск

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запорожская область, приморск, евгений балицкий, происшествия