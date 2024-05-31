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Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 31.05.2024
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Кировский район Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:44
2024-05-31T11:44
2024-05-31T11:44
специальная военная операция на украине
кировский район
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сцкк
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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Кировский район Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11:15 – город Донецк (Кировский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ВСУ в 10.55 мск обстреляли этот район из РСЗО, выпустив пять ракет. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Представительство ДНР: беспилотник-камикадзе атаковал Кировский район Донецка