https://ria.ru/20240531/ataka-1949615325.html

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 31.05.2024

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Кировский район Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:44

2024-05-31T11:44

2024-05-31T11:44

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Кировский район Донецка, о последствиях пока неизвестно, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 11:15 – город Донецк (Кировский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ВСУ в 10.55 мск обстреляли этот район из РСЗО, выпустив пять ракет. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия