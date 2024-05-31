В детском центре "Артек" началась летняя оздоровительная кампания
В международном детском центре "Артек" началась летняя оздоровительная кампания
Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания началась в международном детском центре "Артек" в Крыму, всего в летнюю оздоровительную кампанию в центре отдохнут 12 тысяч детей из регионов РФ и более 800 - из 64 зарубежных стран, сообщил РИА Новости директор Международного детского центра Константин Федоренко.
"28-29 мая заехали более трех тысяч участников первой летней смены. За четыре смены планируем принять на обучение более 12 тысяч детей из всех субъектов РФ, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. В рамках международного сотрудничества мы также готовимся встретить 804 школьника из 64 зарубежных государств", - сообщил Федоренко.
Ключевым событием первой летней смены станет празднование дня рождения "Артека". Также в шестую смену "Сто лет дорогой детства" в центре отпразднуют Международный день защиты детей, День России, Пушкинский день. В седьмую смену состоятся шоу-программа "Юбилейный бал "Артека", аквашоу "Морская феерия "Артека", фестиваль искусств "Артек зажигает звезду". Программа восьмой смены "Артек собирает друзей" включает проведение Дней национальных культур и Международного детского фестиваля творчества "Артек" - столица дружбы". В девятую смену "Солнце, море и "Артек" пройдут Спартакиада по различным видам спорта, а также события ко Дню государственного флага России и Дню российского кино.
Программы "Артек" реализует в партнерстве с флагманами российского бизнеса и образования, в числе партнеров - 120 организаций.
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