https://ria.ru/20240531/artek-1949560000.html

В детском центре "Артек" началась летняя оздоровительная кампания

В детском центре "Артек" началась летняя оздоровительная кампания - РИА Новости, 31.05.2024

В детском центре "Артек" началась летняя оздоровительная кампания

Летняя оздоровительная кампания началась в международном детском центре "Артек" в Крыму, всего в летнюю оздоровительную кампанию в центре отдохнут 12 тысяч... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T07:14

2024-05-31T07:14

2024-05-31T09:19

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константин федоренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Летняя оздоровительная кампания началась в международном детском центре "Артек" в Крыму, всего в летнюю оздоровительную кампанию в центре отдохнут 12 тысяч детей из регионов РФ и более 800 - из 64 зарубежных стран, сообщил РИА Новости директор Международного детского центра Константин Федоренко. "28-29 мая заехали более трех тысяч участников первой летней смены. За четыре смены планируем принять на обучение более 12 тысяч детей из всех субъектов РФ, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. В рамках международного сотрудничества мы также готовимся встретить 804 школьника из 64 зарубежных государств", - сообщил Федоренко. Ключевым событием первой летней смены станет празднование дня рождения "Артека". Также в шестую смену "Сто лет дорогой детства" в центре отпразднуют Международный день защиты детей, День России, Пушкинский день. В седьмую смену состоятся шоу-программа "Юбилейный бал "Артека", аквашоу "Морская феерия "Артека", фестиваль искусств "Артек зажигает звезду". Программа восьмой смены "Артек собирает друзей" включает проведение Дней национальных культур и Международного детского фестиваля творчества "Артек" - столица дружбы". В девятую смену "Солнце, море и "Артек" пройдут Спартакиада по различным видам спорта, а также события ко Дню государственного флага России и Дню российского кино. Программы "Артек" реализует в партнерстве с флагманами российского бизнеса и образования, в числе партнеров - 120 организаций.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945509586.html

https://ria.ru/20240217/otdykh-1927931916.html

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общество, россия, луганская народная республика, запорожская область, константин федоренко, артек, социальный навигатор