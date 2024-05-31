https://ria.ru/20240531/armeniya-1949767626.html
На акции протеста у здания МИД Армении задержали 29 человек
На акции протеста у здания МИД Армении задержали 29 человек - РИА Новости, 31.05.2024
На акции протеста у здания МИД Армении задержали 29 человек
Полиция задержала почти 30 человек на акции протеста у здания МИД Армении, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:22
2024-05-31T19:22
2024-05-31T20:15
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ЕРЕВАН, 31 мая — РИА Новости. Полиция задержала почти 30 человек на акции протеста у здания МИД Армении, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны."В целом на месте акции у МИД были задержаны 29 человек", — уточнил собеседник агентства.В свою очередь, адвокат Рубен Меликян сообщил, что силовики собираются предъявить обвинения 25 задержанным по статье "Массовые беспорядки" и могут запросить их арест. По его словам, во время задержаний пострадали четыре человека, одного из них госпитализировали.В пятницу у здания МИД Армении произошли стычки протестующих с полицией. Участники акции протеста требовали встречи с представителями министерства, чтобы они разъяснили позицию ведомства по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана.С 9 мая в Ереване проходят акции с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном, в рамках которой под контроль Баку переходят некоторые приграничные территории. Манифестациями руководит глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.
https://ria.ru/20240516/eaes-1946414438.html
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в мире, армения, азербайджан, турция, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Азербайджан, Турция, Армянская апостольская церковь
На акции протеста у здания МИД Армении задержали 29 человек
МВД: полиция задержала 29 протестующих у здания МИД Армении