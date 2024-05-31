Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле арестовали похитительницу двухлетней девочки - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/arest-1949727824.html
В Ярославле арестовали похитительницу двухлетней девочки
В Ярославле арестовали похитительницу двухлетней девочки - РИА Новости, 31.05.2024
В Ярославле арестовали похитительницу двухлетней девочки
Похитительница двухлетней девочки в Ярославле заключена под стражу, ей предъявлено обвинение, сообщает СУСК России по Ярославской области. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:50
2024-05-31T16:50
происшествия
ярославль
россия
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Похитительница двухлетней девочки в Ярославле заключена под стражу, ей предъявлено обвинение, сообщает СУСК России по Ярославской области. "Следователями СК предъявлено обвинение… Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что следователи изучили жилище, где находился ребенок, допросили обвиняемую и проверили ее показания на месте. Утром в среду полиция и СУСК сообщили о розыске 32-летней женщины и похищенной ею накануне с детской площадки в Ярославле дочери подруги в возрасте двух лет семи месяцев. Днем даму задержали, с ней была девочка, ее здоровью ничто не угрожало, а женщина была пьяна. На допросе она рассказала, что забрала девочку, потому что была уверена, что с ней ребенку будет лучше, а кроме того, это был, по ее словам, единственный способ стать матерью, сообщал РИА Новости представитель СУСК.
https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html
https://ria.ru/20240524/pokhischenie-1948143949.html
ярославль
россия
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославль, россия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ярославле арестовали похитительницу двухлетней девочки

СК: в Ярославле похитительницу двухлетней девочки заключили под стражу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Похитительница двухлетней девочки в Ярославле заключена под стражу, ей предъявлено обвинение, сообщает СУСК России по Ярославской области.
"Следователями СК предъявлено обвинение… Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Подмосковье иностранец затащил девочку в машину и изнасиловал
25 мая, 16:04
Отмечается, что следователи изучили жилище, где находился ребенок, допросили обвиняемую и проверили ее показания на месте.
Утром в среду полиция и СУСК сообщили о розыске 32-летней женщины и похищенной ею накануне с детской площадки в Ярославле дочери подруги в возрасте двух лет семи месяцев. Днем даму задержали, с ней была девочка, ее здоровью ничто не угрожало, а женщина была пьяна. На допросе она рассказала, что забрала девочку, потому что была уверена, что с ней ребенку будет лучше, а кроме того, это был, по ее словам, единственный способ стать матерью, сообщал РИА Новости представитель СУСК.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Ростовской области школьницу заподозрили в похищении девочки
24 мая, 15:03
 
ПроисшествияЯрославльРоссияЯрославская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала