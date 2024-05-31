https://ria.ru/20240531/arest-1949727824.html
В Ярославле арестовали похитительницу двухлетней девочки
В Ярославле арестовали похитительницу двухлетней девочки - РИА Новости, 31.05.2024
В Ярославле арестовали похитительницу двухлетней девочки
Похитительница двухлетней девочки в Ярославле заключена под стражу, ей предъявлено обвинение, сообщает СУСК России по Ярославской области. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:50
2024-05-31T16:50
2024-05-31T16:50
происшествия
ярославль
россия
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Похитительница двухлетней девочки в Ярославле заключена под стражу, ей предъявлено обвинение, сообщает СУСК России по Ярославской области. "Следователями СК предъявлено обвинение… Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что следователи изучили жилище, где находился ребенок, допросили обвиняемую и проверили ее показания на месте. Утром в среду полиция и СУСК сообщили о розыске 32-летней женщины и похищенной ею накануне с детской площадки в Ярославле дочери подруги в возрасте двух лет семи месяцев. Днем даму задержали, с ней была девочка, ее здоровью ничто не угрожало, а женщина была пьяна. На допросе она рассказала, что забрала девочку, потому что была уверена, что с ней ребенку будет лучше, а кроме того, это был, по ее словам, единственный способ стать матерью, сообщал РИА Новости представитель СУСК.
https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html
https://ria.ru/20240524/pokhischenie-1948143949.html
ярославль
россия
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, россия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ярославле арестовали похитительницу двухлетней девочки
СК: в Ярославле похитительницу двухлетней девочки заключили под стражу