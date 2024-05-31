https://ria.ru/20240531/arest-1949727824.html

В Ярославле арестовали похитительницу двухлетней девочки

В Ярославле арестовали похитительницу двухлетней девочки - РИА Новости, 31.05.2024

В Ярославле арестовали похитительницу двухлетней девочки

Похитительница двухлетней девочки в Ярославле заключена под стражу, ей предъявлено обвинение, сообщает СУСК России по Ярославской области. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:50

2024-05-31T16:50

2024-05-31T16:50

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россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Похитительница двухлетней девочки в Ярославле заключена под стражу, ей предъявлено обвинение, сообщает СУСК России по Ярославской области. "Следователями СК предъявлено обвинение… Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что следователи изучили жилище, где находился ребенок, допросили обвиняемую и проверили ее показания на месте. Утром в среду полиция и СУСК сообщили о розыске 32-летней женщины и похищенной ею накануне с детской площадки в Ярославле дочери подруги в возрасте двух лет семи месяцев. Днем даму задержали, с ней была девочка, ее здоровью ничто не угрожало, а женщина была пьяна. На допросе она рассказала, что забрала девочку, потому что была уверена, что с ней ребенку будет лучше, а кроме того, это был, по ее словам, единственный способ стать матерью, сообщал РИА Новости представитель СУСК.

https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html

https://ria.ru/20240524/pokhischenie-1948143949.html

ярославль

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ярославская область

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происшествия, ярославль, россия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)