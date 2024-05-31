https://ria.ru/20240531/ai-1949696116.html
В Свердловской области будут проверять чиновников на коррупцию с помощью ИИ
В Свердловской области будут проверять чиновников на коррупцию с помощью ИИ - РИА Новости, 31.05.2024
В Свердловской области будут проверять чиновников на коррупцию с помощью ИИ
Новая программа на основе искусственного интеллекта будет проверять на коррупцию чиновников в Свердловской области, сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:21
2024-05-31T15:21
2024-05-31T15:21
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Новая программа на основе искусственного интеллекта будет проверять на коррупцию чиновников в Свердловской области, сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин. "Новое программное решение позволяет проверять работников любого ведомства в регионе. Например, посмотреть информацию об аффилированности через родственников, через банковские счета, исходя из деклараций, которые чиновники подают. Чтобы антикоррупционная история была реальна, для этого нужно подключать программные решения, искусственный интеллект... Сейчас это просто огромный объём бумажной информации, и давайте объективно, иногда это просто формальная процедура", – сказал Ионин в эфире екатеринбургского "Четвертого канала". По его словам, первыми новую разработку протестируют муниципальные служащие, Свердловская область станет одним из пилотных регионов, после чего разработчики смогут "докрутить программу".
https://ria.ru/20240531/tekhnologii-1949623538.html
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общество, технологии, свердловская область, дмитрий ионин, россия
Общество, Технологии, Свердловская область, Дмитрий Ионин, Россия
В Свердловской области будут проверять чиновников на коррупцию с помощью ИИ
Свердловский Замгубернатора Ионин: ИИ будет проверять чиновников на коррупцию
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Новая программа на основе искусственного интеллекта будет проверять на коррупцию чиновников в Свердловской области, сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин.
"Новое программное решение позволяет проверять работников любого ведомства в регионе. Например, посмотреть информацию об аффилированности через родственников, через банковские счета, исходя из деклараций, которые чиновники подают. Чтобы антикоррупционная история была реальна, для этого нужно подключать программные решения, искусственный интеллект... Сейчас это просто огромный объём бумажной информации, и давайте объективно, иногда это просто формальная процедура", – сказал Ионин в эфире екатеринбургского "Четвертого канала".
По его словам, первыми новую разработку протестируют муниципальные служащие, Свердловская область станет одним из пилотных регионов, после чего разработчики смогут "докрутить программу".