https://ria.ru/20240531/ai-1949696116.html

В Свердловской области будут проверять чиновников на коррупцию с помощью ИИ

В Свердловской области будут проверять чиновников на коррупцию с помощью ИИ - РИА Новости, 31.05.2024

В Свердловской области будут проверять чиновников на коррупцию с помощью ИИ

Новая программа на основе искусственного интеллекта будет проверять на коррупцию чиновников в Свердловской области, сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:21

2024-05-31T15:21

2024-05-31T15:21

общество

технологии

свердловская область

дмитрий ионин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150955/61/1509556168_0:338:3600:2363_1920x0_80_0_0_0677c7f7a13b9fe699d0f192812223c0.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Новая программа на основе искусственного интеллекта будет проверять на коррупцию чиновников в Свердловской области, сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин. "Новое программное решение позволяет проверять работников любого ведомства в регионе. Например, посмотреть информацию об аффилированности через родственников, через банковские счета, исходя из деклараций, которые чиновники подают. Чтобы антикоррупционная история была реальна, для этого нужно подключать программные решения, искусственный интеллект... Сейчас это просто огромный объём бумажной информации, и давайте объективно, иногда это просто формальная процедура", – сказал Ионин в эфире екатеринбургского "Четвертого канала". По его словам, первыми новую разработку протестируют муниципальные служащие, Свердловская область станет одним из пилотных регионов, после чего разработчики смогут "докрутить программу".

https://ria.ru/20240531/tekhnologii-1949623538.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, свердловская область, дмитрий ионин, россия