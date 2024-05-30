https://ria.ru/20240530/zhenschiny-1949301612.html

На Украине военнообязанным женщинам грозят штрафы

На Украине военнообязанным женщинам грозят штрафы - РИА Новости, 30.05.2024

На Украине военнообязанным женщинам грозят штрафы

Военнообязанным женщинам на Украине, которые своевременно не обновят учетные данные с момента вступления в силу закона о мобилизации, грозит штраф от 17 тысяч... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:20

2024-05-30T11:20

2024-05-30T11:20

украина

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Военнообязанным женщинам на Украине, которые своевременно не обновят учетные данные с момента вступления в силу закона о мобилизации, грозит штраф от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от 415 до 625 долларов соответственно), сообщил начальник Кременчугского районного военкомата Мирослав Волков. На Украине работницы медицинской и фармацевтической сферы в возрасте от 18 до 60 лет с 1 октября 2023 года обязаны становиться на военный учет в военкоматы. Кроме того, кабмин Украины постановил в мае этого года, что женщины-медики и фармацевты не могут устраиваться на работу без военного билета до конца 2026 года. "Да, их также (как и военнообязанных мужчин - ред.) могут штрафовать за нарушение правил военного учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и получить военно-учетный документ", - приводит слова Волкова издание Telegrah. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.

https://ria.ru/20240530/peregovory-1949289282.html

https://ria.ru/20240422/povestki-1941405777.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир зеленский, в мире