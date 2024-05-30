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Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова
Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова - РИА Новости, 30.05.2024
Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова
Россия рассматривает Владимира Зеленского как "главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:15
2024-05-30T15:15
2024-05-30T15:23
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия рассматривает Владимира Зеленского как "главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос о его статусе после 20 мая, срока истечения его президентских полномочий."Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", - сказала она в ходе брифинга в четверг.Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова
МИД назвал Зеленского главарем режима, легитимность которого оспаривают в Киеве