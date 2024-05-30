https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949396341.html

Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова

Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова - РИА Новости, 30.05.2024

Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова

Россия рассматривает Владимира Зеленского как "главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:15

2024-05-30T15:15

2024-05-30T15:23

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия рассматривает Владимира Зеленского как "главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос о его статусе после 20 мая, срока истечения его президентских полномочий."Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", - сказала она в ходе брифинга в четверг.Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, украина, в мире, владимир зеленский, мария захарова, владимир путин