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Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова - РИА Новости, 30.05.2024
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15:15 30.05.2024 (обновлено: 15:23 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949396341.html
Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова
Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова - РИА Новости, 30.05.2024
Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова
Россия рассматривает Владимира Зеленского как "главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:15
2024-05-30T15:23
россия
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в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия рассматривает Владимира Зеленского как "главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос о его статусе после 20 мая, срока истечения его президентских полномочий."Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", - сказала она в ходе брифинга в четверг.Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.
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Россия, Москва, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Владимир Путин
Россия считает Зеленского главарем киевского режима, заявила Захарова

МИД назвал Зеленского главарем режима, легитимность которого оспаривают в Киеве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия рассматривает Владимира Зеленского как "главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос о его статусе после 20 мая, срока истечения его президентских полномочий.
«
"Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады
29 мая, 08:00
 
РоссияМоскваУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВладимир Путин
 
 
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