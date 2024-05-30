https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949282844.html

Зеленскому угрожает большая опасность, заявил Пушилин

Зеленскому угрожает большая опасность, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.05.2024

Зеленскому угрожает большая опасность, заявил Пушилин

Владимиру Зеленскому после потери легитимности угрожает большая личная опасность со стороны Запада, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:59

2024-05-30T09:59

2024-05-30T14:12

россия

донецкая народная республика

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимиру Зеленскому после потери легитимности угрожает большая личная опасность со стороны Запада, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Уязвимость самого Зеленского понятна: в логике принимаемых решений Запада ему сейчас угрожает очень большая личная опасность", — сказал Пушилин. Президент Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров 24 мая заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.Читайте в Дзен: Путин имеет право. На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО. "Удары будут по вашей территории""Русские знают". Запад гадает, что готовит Россия в зоне СВО. Украинцам приготовиться?

https://ria.ru/20240524/putin-1948203204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, в мире, украина