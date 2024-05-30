https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949282844.html
Зеленскому угрожает большая опасность, заявил Пушилин
Зеленскому угрожает большая опасность, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.05.2024
Зеленскому угрожает большая опасность, заявил Пушилин
Владимиру Зеленскому после потери легитимности угрожает большая личная опасность со стороны Запада, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:59
2024-05-30T09:59
2024-05-30T14:12
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владимир зеленский
денис пушилин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимиру Зеленскому после потери легитимности угрожает большая личная опасность со стороны Запада, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Уязвимость самого Зеленского понятна: в логике принимаемых решений Запада ему сейчас угрожает очень большая личная опасность", — сказал Пушилин. Президент Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров 24 мая заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.Читайте в Дзен: Путин имеет право. На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО. "Удары будут по вашей территории""Русские знают". Запад гадает, что готовит Россия в зоне СВО. Украинцам приготовиться?
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, в мире, украина
Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Владимир Путин, В мире, Украина
Зеленскому угрожает большая опасность, заявил Пушилин
Пушилин: Зеленскому после потери легитимности угрожает большая личная опасность