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Зеленскому угрожает большая опасность, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.05.2024
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09:59 30.05.2024 (обновлено: 14:12 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949282844.html
Зеленскому угрожает большая опасность, заявил Пушилин
Зеленскому угрожает большая опасность, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.05.2024
Зеленскому угрожает большая опасность, заявил Пушилин
Владимиру Зеленскому после потери легитимности угрожает большая личная опасность со стороны Запада, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:59
2024-05-30T14:12
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
в мире
украина
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимиру Зеленскому после потери легитимности угрожает большая личная опасность со стороны Запада, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Уязвимость самого Зеленского понятна: в логике принимаемых решений Запада ему сейчас угрожает очень большая личная опасность", — сказал Пушилин. Президент Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров 24 мая заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.Читайте в Дзен: Путин имеет право. На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО. "Удары будут по вашей территории""Русские знают". Запад гадает, что готовит Россия в зоне СВО. Украинцам приготовиться?
https://ria.ru/20240524/putin-1948203204.html
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россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, в мире, украина
Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Владимир Путин, В мире, Украина
Зеленскому угрожает большая опасность, заявил Пушилин

Пушилин: Зеленскому после потери легитимности угрожает большая личная опасность

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимиру Зеленскому после потери легитимности угрожает большая личная опасность со стороны Запада, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Уязвимость самого Зеленского понятна: в логике принимаемых решений Запада ему сейчас угрожает очень большая личная опасность", — сказал Пушилин.
Президент Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров 24 мая заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
Читайте в Дзен: Путин имеет право. На Западе сделали неожиданное заявление о НАТО. "Удары будут по вашей территории"
"Русские знают". Запад гадает, что готовит Россия в зоне СВО. Украинцам приготовиться?
Путин о легитимности Зеленского
Легитимность Зеленского закончилась, заявил Путин
24 мая, 17:46
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинВ миреУкраина
 
 
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