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Анастасия Заворотнюк: биография, личная жизнь, даты рождения и смерти, фото
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10:25 30.05.2024 (обновлено: 20:36 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html
Биография Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк: биография, личная жизнь, даты рождения и смерти, фото
Биография Анастасии Заворотнюк
Анастасия Юрьевна Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась на 54-м году жизни после продолжительной болезни. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:25
2024-05-30T20:36
справки
олег табаков
петр чернышев
театр антона чехова
матросская тишина
анастасия заворотнюк
кино
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949272659_0:85:3170:1868_1920x0_80_0_0_b204f77ab6edde940cd4ec5df6051328.jpg
Анастасия Юрьевна Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась на 54-м году жизни после продолжительной болезни.Ранние годыАнастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать, народная артистка РФ Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был режиссером, директором телеканала, членом Академии телевидения РФ. В школьные годы Анастасия Заворотнюк танцевала в ансамбле "Лотос", занималась музыкой. ОбразованиеС 1988 по 1989 год училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института имени С. М. Кирова (сейчас Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева). В 1993 году окончила Школу-студию МХАТ, курс Авангарда Леонтьева. КарьераВ 1993-2004 годах Анастасия Заворотнюк была актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова (сейчас Московский театр Олега Табакова). В театре Заворотнюк играла в постановках "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и др. Актриса также была занята в постановках Театра Антона Чехова "Ужин с дураком" и "Все как у людей". В кино Заворотнюк дебютировала в 1991 году в главной роли в фильме Тамары Павлюченко "Машенька" по роману Владимира Набокова. Затем она снялась в картинах "Лихая парочка" (1993) и "Наследник" (2001). "Моя прекрасная няня"Известность актрисе принесла главная роль няни Вики в российском комедийном сериале "Моя прекрасная няня" (2004-2008 годы), снятом по мотивам американского сериала "Няня". Первые шесть сезонов сериала транслировались на телеканале СТС с 27 сентября 2004 по 12 октября 2006 года, седьмой сезон с частично оригинальным сценарием показывали с 9 ноября 2008 года по 1 января 2009-го.Заворотнюк пригласили на прослушивание, она записала видеопробу — и случилось мгновенное попадание в персонажа. Характерный провинциальный говорок актриса "подсмотрела" у одной из коллег.Сериал получил две премии ТЭФИ-2005 (в категории "Исполнительница женской роли в телевизионном фильме/сериале" ее получила Анастасия Заворотнюк), а также был номинирован на премию ТЭФИ-2009.Прочие проекты в киноОна также сыграла главные роли в фильмах "Код апокалипсиса" (2007), "Шекспиру и не снилось" (2007), "Неидеальная женщина" (2008), "Артефакт" (2009), "Дом на краю" (2011), "Жених по объявлению" (2011), "Мамы" (2011, 2014), "Хозяйка "Белых ночей" (2012), сериалах "Арманда О" (2010), "Охота на гауляйтера" (2012), "Не плачь по мне, Аргентина!" (2012-2013), "Я больше не боюсь" (2014), "Чужая милая" (2015), "Отдел" (2015). Среди последних работ Анастасии Заворотнюк были роли в сериалах "Любовь и море" (2016), "Провокатор" (2016-2017), "Проклятие спящих" (2017), "Каспий-24" (2017), "Между нами, девочками. Продолжение" (2018).Всего в кино и на телевидении актриса сыграла свыше около 40 ролей. Проекты на телевидениеАктриса работала на телевидении во многих проектах в качестве телеведущей. В 2005 году она стала ведущей программы "Хорошие песни" на канале СТС. Вела также программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", Брачные игры", "Новогодний миллиард" и др. НаградыЗа роль в сериале "Моя прекрасная няня" она была отмечена премиями "ТЭФИ" (2005) и "Золотой Остап" (2005), "Женщина года Glamour 2005" в номинации "Лучшая телевизионная актриса" и др. В 2007 году Заворотнюк получила премию ФСБ за роль в фильме "Код апокалипсиса". В 2006 году Анастасия Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2006 году Анастасия Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".Личная жизньАктриса была дважды замужем. Первым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. От этого брака у актрисы родились двое детей – дочь Анна и сын Майкл. Второй муж – фигурист Петр Чернышов. В 2018 году у пары родилась дочь Мила. Болезнь и смертьВ августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы. После этого Заворотнюк перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. 30 мая 2024 года стало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни. По предварительным данным, актрису Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, олег табаков, петр чернышев, театр антона чехова, матросская тишина, анастасия заворотнюк, кино, шоу-бизнес, стс (телеканал), онкология
Справки, Олег Табаков, Петр Чернышев, Театр Антона Чехова, Матросская тишина, Анастасия Заворотнюк, кино, Шоу-бизнес, СТС (телеканал), Онкология

Биография Анастасии Заворотнюк

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
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Оглавление
Анастасия Юрьевна Заворотнюк, российская актриса и телеведущая, скончалась на 54-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранние годы

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать, народная артистка РФ Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был режиссером, директором телеканала, членом Академии телевидения РФ.
В школьные годы Анастасия Заворотнюк танцевала в ансамбле "Лотос", занималась музыкой.

Образование

С 1988 по 1989 год училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института имени С. М. Кирова (сейчас Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева).
В 1993 году окончила Школу-студию МХАТ, курс Авангарда Леонтьева.
Талантливая и любимая. Победные моменты Анастасии Заворотнюк
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Актриса очень быстро стала своей в сложном сообществе фигурного катания, без нее нельзя было представить ни одно громкое шоу, как, например, презентация нового сезона Гум-катка на Красной площади. Анастасия всегда украшала это мероприятие.

Открытие ГУМ-катка

Актриса очень быстро стала своей в сложном сообществе фигурного катания, без нее нельзя было представить ни одно громкое шоу, как, например, презентация нового сезона Гум-катка на Красной площади. Анастасия всегда украшала это мероприятие.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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1 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Олимпиада 2014 года в Сочи стала по-настоящему триумфальной для нашего фигурного катания. Анастасия Заворотнюк поддерживала нашу сборную вместе со своим супругом бывшим фигуристом и хореографом Петром Чернышевым в эпицентре событий – в Олимпийском парке.

Вечеринка в павильоне Мегафон в Олимпийском парке

Олимпиада 2014 года в Сочи стала по-настоящему триумфальной для нашего фигурного катания. Анастасия Заворотнюк поддерживала нашу сборную вместе со своим супругом бывшим фигуристом и хореографом Петром Чернышевым в эпицентре событий – в Олимпийском парке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

История любви Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева началась в 2009 году. Поспособствовал лед - а если точнее, то "Ледниковый период", в котором Анастасия была ведущей, а Петр - одним из участников. Их свадьба прошла в два этапа - личный в Крыму и публичный - прямо во время одного из выпусков "Ледникового". В роли сватов, выводивших Анастасию к жениху, выступили Александр Жулин и Илья Авербух, а брак молодоженов благословила сама Татьяна Тарасова.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк

История любви Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева началась в 2009 году. Поспособствовал лед - а если точнее, то "Ледниковый период", в котором Анастасия была ведущей, а Петр - одним из участников. Их свадьба прошла в два этапа - личный в Крыму и публичный - прямо во время одного из выпусков "Ледникового". В роли сватов, выводивших Анастасию к жениху, выступили Александр Жулин и Илья Авербух, а брак молодоженов благословила сама Татьяна Тарасова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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3 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В родной Астрахани Анастасия была самой настоящей звездой первой величины. Неудивительно, что для астраханского этапа эстафеты олимпийского огня Игр-2014 выбрали именно ее.

Эстафета Олимпийского огня. Астрахань

В родной Астрахани Анастасия была самой настоящей звездой первой величины. Неудивительно, что для астраханского этапа эстафеты олимпийского огня Игр-2014 выбрали именно ее.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Анастасия Заворотнюк отмечает открытие Олимпийских игр 2014 года в Сочи в компании супруга Петра Чернышева, бронзового призера Игр в дзюдо Дмитрия Носова и продюсера Яны Рудковской, у которой на Играх выступал муж Евгений Плющенко, ставший двукратным олимпийским чемпионом. Заворотнюк и Рудковская - обе из шоубизнеса и обе не чужие спорту - пронесли свою дружбу через года. "Красивая, позитивная, талантливая", - вспоминала продюсер про Анастасию.

Вечеринка Мегафона в Олимпийском парке

Анастасия Заворотнюк отмечает открытие Олимпийских игр 2014 года в Сочи в компании супруга Петра Чернышева, бронзового призера Игр в дзюдо Дмитрия Носова и продюсера Яны Рудковской, у которой на Играх выступал муж Евгений Плющенко, ставший двукратным олимпийским чемпионом. Заворотнюк и Рудковская - обе из шоубизнеса и обе не чужие спорту - пронесли свою дружбу через года. "Красивая, позитивная, талантливая", - вспоминала продюсер про Анастасию.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 7
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Анастасия Заворотнюк примеряет экипировку сборной России на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. В то время Анастасия уже была звездой "Ледникового периода" - проекта, вдохнувшего новую жизнь в популярность фигурного катания в России.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк примеряет экипировку сборной России на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. В то время Анастасия уже была звездой "Ледникового периода" - проекта, вдохнувшего новую жизнь в популярность фигурного катания в России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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6 из 7
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая в возрасте 53 лет. В течение пяти лет она боролась с агрессивной формой опухоли головного мозга. Супруг Петр Чернышев был рядом с Анастасией до самого последнего дня ее жизни.

Церемония вручения премии Золотой Орел

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая в возрасте 53 лет. В течение пяти лет она боролась с агрессивной формой опухоли головного мозга. Супруг Петр Чернышев был рядом с Анастасией до самого последнего дня ее жизни.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 7

Актриса очень быстро стала своей в сложном сообществе фигурного катания, без нее нельзя было представить ни одно громкое шоу, как, например, презентация нового сезона Гум-катка на Красной площади. Анастасия всегда украшала это мероприятие.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
1 из 7

Олимпиада 2014 года в Сочи стала по-настоящему триумфальной для нашего фигурного катания. Анастасия Заворотнюк поддерживала нашу сборную вместе со своим супругом бывшим фигуристом и хореографом Петром Чернышевым в эпицентре событий – в Олимпийском парке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 7

История любви Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева началась в 2009 году. Поспособствовал лед - а если точнее, то "Ледниковый период", в котором Анастасия была ведущей, а Петр - одним из участников. Их свадьба прошла в два этапа - личный в Крыму и публичный - прямо во время одного из выпусков "Ледникового". В роли сватов, выводивших Анастасию к жениху, выступили Александр Жулин и Илья Авербух, а брак молодоженов благословила сама Татьяна Тарасова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 7

В родной Астрахани Анастасия была самой настоящей звездой первой величины. Неудивительно, что для астраханского этапа эстафеты олимпийского огня Игр-2014 выбрали именно ее.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 7

Анастасия Заворотнюк отмечает открытие Олимпийских игр 2014 года в Сочи в компании супруга Петра Чернышева, бронзового призера Игр в дзюдо Дмитрия Носова и продюсера Яны Рудковской, у которой на Играх выступал муж Евгений Плющенко, ставший двукратным олимпийским чемпионом. Заворотнюк и Рудковская - обе из шоубизнеса и обе не чужие спорту - пронесли свою дружбу через года. "Красивая, позитивная, талантливая", - вспоминала продюсер про Анастасию.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 7

Анастасия Заворотнюк примеряет экипировку сборной России на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. В то время Анастасия уже была звездой "Ледникового периода" - проекта, вдохнувшего новую жизнь в популярность фигурного катания в России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 7

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая в возрасте 53 лет. В течение пяти лет она боролась с агрессивной формой опухоли головного мозга. Супруг Петр Чернышев был рядом с Анастасией до самого последнего дня ее жизни.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 7

Карьера

В 1993-2004 годах Анастасия Заворотнюк была актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова (сейчас Московский театр Олега Табакова).
В театре Заворотнюк играла в постановках "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и др.
Актриса также была занята в постановках Театра Антона Чехова "Ужин с дураком" и "Все как у людей".
В кино Заворотнюк дебютировала в 1991 году в главной роли в фильме Тамары Павлюченко "Машенька" по роману Владимира Набокова. Затем она снялась в картинах "Лихая парочка" (1993) и "Наследник" (2001).
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Сплетням вопреки: в чем был главный секрет Анастасии Заворотнюк
Вчера, 12:27

"Моя прекрасная няня"

Известность актрисе принесла главная роль няни Вики в российском комедийном сериале "Моя прекрасная няня" (2004-2008 годы), снятом по мотивам американского сериала "Няня".
Первые шесть сезонов сериала транслировались на телеканале СТС с 27 сентября 2004 по 12 октября 2006 года, седьмой сезон с частично оригинальным сценарием показывали с 9 ноября 2008 года по 1 января 2009-го.
Заворотнюк пригласили на прослушивание, она записала видеопробу — и случилось мгновенное попадание в персонажа. Характерный провинциальный говорок актриса "подсмотрела" у одной из коллег.
Сериал получил две премии ТЭФИ-2005 (в категории "Исполнительница женской роли в телевизионном фильме/сериале" ее получила Анастасия Заворотнюк), а также был номинирован на премию ТЭФИ-2009.
Анна Заворотнюк со своей матерью актрисой Анастасией Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Позвонили и сказали: тебя больше нет". Анна Заворотнюк опубликовала пост
Вчера, 15:42

Прочие проекты в кино

Она также сыграла главные роли в фильмах "Код апокалипсиса" (2007), "Шекспиру и не снилось" (2007), "Неидеальная женщина" (2008), "Артефакт" (2009), "Дом на краю" (2011), "Жених по объявлению" (2011), "Мамы" (2011, 2014), "Хозяйка "Белых ночей" (2012), сериалах "Арманда О" (2010), "Охота на гауляйтера" (2012), "Не плачь по мне, Аргентина!" (2012-2013), "Я больше не боюсь" (2014), "Чужая милая" (2015), "Отдел" (2015).
Среди последних работ Анастасии Заворотнюк были роли в сериалах "Любовь и море" (2016), "Провокатор" (2016-2017), "Проклятие спящих" (2017), "Каспий-24" (2017), "Между нами, девочками. Продолжение" (2018).
Всего в кино и на телевидении актриса сыграла свыше около 40 ролей.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Анастасия Заворотнюк

Проекты на телевидение

Актриса работала на телевидении во многих проектах в качестве телеведущей. В 2005 году она стала ведущей программы "Хорошие песни" на канале СТС. Вела также программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", Брачные игры", "Новогодний миллиард" и др.

Награды

За роль в сериале "Моя прекрасная няня" она была отмечена премиями "ТЭФИ" (2005) и "Золотой Остап" (2005), "Женщина года Glamour 2005" в номинации "Лучшая телевизионная актриса" и др. В 2007 году Заворотнюк получила премию ФСБ за роль в фильме "Код апокалипсиса". В 2006 году Анастасия Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".
В 2006 году Анастасия Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".

Личная жизнь

Актриса была дважды замужем. Первым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. От этого брака у актрисы родились двое детей – дочь Анна и сын Майкл. Второй муж – фигурист Петр Чернышов. В 2018 году у пары родилась дочь Мила.
© РИА Новости / Алексей ЮшенковАнастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Юшенков
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Болезнь и смерть

В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы. После этого Заворотнюк перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети.
30 мая 2024 года стало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни. По предварительным данным, актрису Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 
СправкиОлег ТабаковПетр ЧернышевТеатр Антона ЧеховаМатросская тишинаАнастасия ЗаворотнюккиноШоу-бизнесСТС (телеканал)Онкология
 
 
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