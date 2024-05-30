https://ria.ru/20240530/zapad-1949522480.html

СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины

СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины - РИА Новости, 30.05.2024

СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины

Западные страны постепенно соглашаются с капитуляцией Украины и мирными переговорами на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T21:30

2024-05-30T21:30

2024-05-30T21:30

в мире

россия

украина

сша

олаф шольц

эммануэль макрон

гуидо крозетто

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Западные страны постепенно соглашаются с капитуляцией Украины и мирными переговорами на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек.Как отмечается в статье, на саммит по "урегулированию конфликта" в Швейцарии, который состоится в июне, не приедут главы ключевых держав — России, Китая и США. Наиболее видными лидерами, участвующими в мероприятии, будут немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон."Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — помешать западным союзникам вслух заговорить о перемирии. Киев опасается, что это приведет к так называемому корейскому сценарию: Запад де-факто признает российский контроль над (новыми. — Прим. ред.) областями", — говорится в материале.Как отметил Гаек, осторожные слова о необходимости переговоров с Россией слышны в основном от Запада. О дипломатическом урегулировании заявляли такие высокопоставленные чиновники, как итальянский министр обороны Гуидо Крозетто, президент Чехии Петр Павел и кандидат в президенты США Дональд Трамп. По мнению украинского аналитика Алены Гетманчук, такой же позиции придерживается и действующий глава Белого дома Джо Байден."Лагерь государств, руководствующихся принципом "мир любой ценой", не сдается и игнорирует тот факт, что в нынешних условиях переговоры, скорее всего, напоминали бы обсуждение условий украинской капитуляции", — резюмируется в публикации.Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать — неизвестно. Как неоднократно отмечал глава государства, мирное урегулирование не должно использоваться Киевом в качестве паузы для перевооружения, это должен быть серьезный разговор о гарантиях безопасности для России, уточнил президент.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>"

https://ria.ru/20240530/ukraina-1949493567.html

https://ria.ru/20240530/nato-1949471045.html

https://ria.ru/20240530/lektsiya-1949496726.html

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в мире, россия, украина, сша, олаф шольц, эммануэль макрон, гуидо крозетто