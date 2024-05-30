СМИ: Запад согласен на капитуляцию Украины
iDNES.cz: Запад уже согласен на капитуляцию Украины и подводит ее к переговорам
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Западные страны постепенно соглашаются с капитуляцией Украины и мирными переговорами на условиях России, пишет журналист iDNES.cz Адам Гаек.
Как отмечается в статье, на саммит по "урегулированию конфликта" в Швейцарии, который состоится в июне, не приедут главы ключевых держав — России, Китая и США. Наиболее видными лидерами, участвующими в мероприятии, будут немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон.
"Для украинцев это тревожный сигнал. Главная цель их мирного плана — помешать западным союзникам вслух заговорить о перемирии. Киев опасается, что это приведет к так называемому корейскому сценарию: Запад де-факто признает российский контроль над (новыми. — Прим. ред.) областями", — говорится в материале.
Как отметил Гаек, осторожные слова о необходимости переговоров с Россией слышны в основном от Запада. О дипломатическом урегулировании заявляли такие высокопоставленные чиновники, как итальянский министр обороны Гуидо Крозетто, президент Чехии Петр Павел и кандидат в президенты США Дональд Трамп. По мнению украинского аналитика Алены Гетманчук, такой же позиции придерживается и действующий глава Белого дома Джо Байден.
"Лагерь государств, руководствующихся принципом "мир любой ценой", не сдается и игнорирует тот факт, что в нынешних условиях переговоры, скорее всего, напоминали бы обсуждение условий украинской капитуляции", — резюмируется в публикации.
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать — неизвестно. Как неоднократно отмечал глава государства, мирное урегулирование не должно использоваться Киевом в качестве паузы для перевооружения, это должен быть серьезный разговор о гарантиях безопасности для России, уточнил президент.
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