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"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 30.05.2024
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13:14 30.05.2024 (обновлено: 13:25 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/yug-1949347348.html
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 30.05.2024
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие российской группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах Константиновки и Нового, а также отразили контратаку в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:14
2024-05-30T13:25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах Константиновки и Нового, а также отразили контратаку в районе Красного в ДНР, потери противника составили более 305 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка и Новый Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики была отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял за сутки более 305 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 152-мм гаубицу Д-20, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.В сводке уточняется, что за сутки на данном направлении уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240530/tni-1949340396.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли 305 бойцов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах Константиновки и Нового, а также отразили контратаку в районе Красного в ДНР, потери противника составили более 305 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка и Новый Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики была отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял за сутки более 305 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 152-мм гаубицу Д-20, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
В сводке уточняется, что за сутки на данном направлении уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.
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