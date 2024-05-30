https://ria.ru/20240530/yug-1949347348.html

"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю

"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 30.05.2024

"Южная" группировка улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие российской группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах Константиновки и Нового, а также отразили контратаку в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:14

2024-05-30T13:14

2024-05-30T13:25

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах Константиновки и Нового, а также отразили контратаку в районе Красного в ДНР, потери противника составили более 305 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка и Новый Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики была отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял за сутки более 305 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 152-мм гаубицу Д-20, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.В сводке уточняется, что за сутки на данном направлении уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240530/tni-1949340396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, украина