https://ria.ru/20240530/yankov-1949386771.html

Эксперт призвал провести исследования влияние алкоголя на авиапассажиров

Эксперт призвал провести исследования влияние алкоголя на авиапассажиров - РИА Новости, 30.05.2024

Эксперт призвал провести исследования влияние алкоголя на авиапассажиров

Вопрос влияния алкоголя на поведение пассажиров авиарейсов неоднозначен: с одной стороны алкоголь может провоцировать неадекватное поведение, с другой - немало... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:48

2024-05-30T14:48

2024-05-30T14:48

общество

россия

кирилл янков

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вопрос влияния алкоголя на поведение пассажиров авиарейсов неоднозначен: с одной стороны алкоголь может провоцировать неадекватное поведение, с другой - немало и примеров его успокаивающего действия, тут не хватает научного исследования проблемы, такое мнение высказал РИА Новости председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Как написала в четверг газета "Известия", МВД в своих комментариях к законопроекту, разрешающему продавать спиртное в duty free на внутренних рейсах, предложило в целях защиты от пьяных авиадебоширов установить предельное количество алкогольной продукции, которое пассажир сможет приобрести в таких магазинах. Причем силовики считают, что продажу можно разрешить только в пунктах прилета. "Что касается влияния алкоголя на поведение пассажира, тут не хватает научного исследования этой проблемы. Мы видим только надводную часть айсберга: дебоши (неадекватное поведение) под влиянием алкогольного опьянения. Между тем, мы знаем в быту, что алкоголь на многих действует, наоборот, успокаивающе, и много пассажиров, боящихся авиаперелетов, хотели бы выпить алкоголь перед полетом "для храбрости". Но, поскольку научных исследований нет, согласимся, что алкоголь не способствует адекватному поведению", - сказал Янков. Он отметил, что количество случаев правонарушений со стороны пассажиров на борту не снижается, хотя и не растет: данные о росте на 11-14% в 2023 году к 2022 году следует сопоставить с ростом пассажиропотока, который в 2023 году составил 10%. То есть, по словам Янкова, важны относительные данные: рост примерно такой же, поэтому можно сказать, что количество случаев в расчете на одного пассажира примерно такое же. "Надо также отметить, что на международных рейсах алкоголь в магазинах беспошлинной торговли продается свободно", - резюмировал глава Союза пассажиров РФ.

https://ria.ru/20231106/alkogol-1907701170.html

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общество, россия, кирилл янков