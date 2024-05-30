https://ria.ru/20240530/yadernoe_oruzhie-1949409864.html

В Совфеде оценили вероятность применения ядерного оружия в зоне СВО

В Совфеде оценили вероятность применения ядерного оружия в зоне СВО - РИА Новости, 30.05.2024

В Совфеде оценили вероятность применения ядерного оружия в зоне СВО

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что ему сложно представить ситуацию, при которой в зоне СВО может применяться ядерное... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:48

2024-05-30T15:48

2024-05-30T15:48

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

андрей климов

сергей лавров

совет федерации рф

нато

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что ему сложно представить ситуацию, при которой в зоне СВО может применяться ядерное оружие, западные страны не решатся предоставить свое вооружение Киеву. Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Что касается зоны СВО, я не вижу, при какой ситуации возникнет необходимость применения ядерного оружия. Поскольку инструментарий у наших Вооруженных сил серьезный. И мне очень сложно представить себе, чтобы США или Великобритания, или Франция свое (вооружение) туда направят. Есть вещи, которые там серьезно табуированы", - сказал Климов в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Что касается конфликта более широкого, с применением ядерного оружия, его вероятность "выше, чем ноль", отметил политик. По его словам, "насколько выше" трудно прогнозировать, ситуация очень подвижная.

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949259546.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, украина, андрей климов, сергей лавров, совет федерации рф, нато, вооруженные силы украины, f-16