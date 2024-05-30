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В Совфеде оценили вероятность применения ядерного оружия в зоне СВО - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/yadernoe_oruzhie-1949409864.html
В Совфеде оценили вероятность применения ядерного оружия в зоне СВО
В Совфеде оценили вероятность применения ядерного оружия в зоне СВО - РИА Новости, 30.05.2024
В Совфеде оценили вероятность применения ядерного оружия в зоне СВО
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что ему сложно представить ситуацию, при которой в зоне СВО может применяться ядерное... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:48
2024-05-30T15:48
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
андрей климов
сергей лавров
совет федерации рф
нато
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что ему сложно представить ситуацию, при которой в зоне СВО может применяться ядерное оружие, западные страны не решатся предоставить свое вооружение Киеву. Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Что касается зоны СВО, я не вижу, при какой ситуации возникнет необходимость применения ядерного оружия. Поскольку инструментарий у наших Вооруженных сил серьезный. И мне очень сложно представить себе, чтобы США или Великобритания, или Франция свое (вооружение) туда направят. Есть вещи, которые там серьезно табуированы", - сказал Климов в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Что касается конфликта более широкого, с применением ядерного оружия, его вероятность "выше, чем ноль", отметил политик. По его словам, "насколько выше" трудно прогнозировать, ситуация очень подвижная.
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россия, киев, украина, андрей климов, сергей лавров, совет федерации рф, нато, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Андрей Климов, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
В Совфеде оценили вероятность применения ядерного оружия в зоне СВО

Климов не видит, при какой ситуации в зоне СВО могут применить ядерное оружие

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что ему сложно представить ситуацию, при которой в зоне СВО может применяться ядерное оружие, западные страны не решатся предоставить свое вооружение Киеву.
Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Что касается зоны СВО, я не вижу, при какой ситуации возникнет необходимость применения ядерного оружия. Поскольку инструментарий у наших Вооруженных сил серьезный. И мне очень сложно представить себе, чтобы США или Великобритания, или Франция свое (вооружение) туда направят. Есть вещи, которые там серьезно табуированы", - сказал Климов в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Что касается конфликта более широкого, с применением ядерного оружия, его вероятность "выше, чем ноль", отметил политик. По его словам, "насколько выше" трудно прогнозировать, ситуация очень подвижная.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаАндрей КлимовСергей ЛавровСовет Федерации РФНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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