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В Совфеде оценили вероятность применения ядерного оружия в зоне СВО
В Совфеде оценили вероятность применения ядерного оружия в зоне СВО - РИА Новости, 30.05.2024
В Совфеде оценили вероятность применения ядерного оружия в зоне СВО
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что ему сложно представить ситуацию, при которой в зоне СВО может применяться ядерное... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:48
2024-05-30T15:48
2024-05-30T15:48
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что ему сложно представить ситуацию, при которой в зоне СВО может применяться ядерное оружие, западные страны не решатся предоставить свое вооружение Киеву. Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере, при этом данные самолеты будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ, а их появление никак не изменит ситуацию на поле боя, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Что касается зоны СВО, я не вижу, при какой ситуации возникнет необходимость применения ядерного оружия. Поскольку инструментарий у наших Вооруженных сил серьезный. И мне очень сложно представить себе, чтобы США или Великобритания, или Франция свое (вооружение) туда направят. Есть вещи, которые там серьезно табуированы", - сказал Климов в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". Что касается конфликта более широкого, с применением ядерного оружия, его вероятность "выше, чем ноль", отметил политик. По его словам, "насколько выше" трудно прогнозировать, ситуация очень подвижная.
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949259546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, киев, украина, андрей климов, сергей лавров, совет федерации рф, нато, вооруженные силы украины, f-16
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В Совфеде оценили вероятность применения ядерного оружия в зоне СВО
Климов не видит, при какой ситуации в зоне СВО могут применить ядерное оружие