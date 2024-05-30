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В Челябинской области назначили дату выборов губернатора
В Челябинской области назначили дату выборов губернатора - РИА Новости, 30.05.2024
В Челябинской области назначили дату выборов губернатора
Выборы губернатора Челябинской области назначены на 8 сентября, в Единый день голосования, сообщила в четверг пресс-служба заксобрания региона. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:22
2024-05-30T12:22
2024-05-30T12:22
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая – РИА Новости. Выборы губернатора Челябинской области назначены на 8 сентября, в Единый день голосования, сообщила в четверг пресс-служба заксобрания региона. "Дату выборов губернатора Челябинской области определили депутаты законодательного собрания… Единым днем голосования является второе воскресенье сентября, соответственно, выборы губернатора Челябинской области назначены на 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. По данным заксобрания, решение о назначении даты выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. По словам председателя заксобрания Олега Гербера, данное решение является важнейшим решением для ближайших пяти лет в Челябинской области. Как сообщалось, 23 мая состоялось расширенное заседание президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" с участием заместителя полпреда президента в УрФО Бориса Кириллова. Президиум рассмотрел несколько кандидатур на пост губернатора региона, выдвинутых партийцами - все участники единогласно поддержали кандидатуру действующего губернатора Алексея Текслера. Текслер отмечал, что президент России Владимир Путин ранее одобрил его желание выдвигаться на пост губернатора.
https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html
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челябинская область, россия, алексей текслер, борис кириллов, владимир путин, единая россия
Челябинская область, Россия, Алексей Текслер, Борис Кириллов, Владимир Путин, Единая Россия
В Челябинской области назначили дату выборов губернатора
Выборы губернатора Челябинской области назначены на 8 сентября
ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая – РИА Новости. Выборы губернатора Челябинской области назначены на 8 сентября, в Единый день голосования, сообщила в четверг пресс-служба заксобрания региона.
"Дату выборов губернатора Челябинской области определили депутаты законодательного собрания… Единым днем голосования является второе воскресенье сентября, соответственно, выборы губернатора Челябинской области назначены на 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
По данным заксобрания, решение о назначении даты выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.
По словам председателя заксобрания Олега Гербера, данное решение является важнейшим решением для ближайших пяти лет в Челябинской области.
Как сообщалось, 23 мая состоялось расширенное заседание президиума регионального политсовета партии "Единая Россия
" с участием заместителя полпреда президента в УрФО Бориса Кириллова
. Президиум рассмотрел несколько кандидатур на пост губернатора региона, выдвинутых партийцами - все участники единогласно поддержали кандидатуру действующего губернатора Алексея Текслера
. Текслер отмечал, что президент России Владимир Путин
ранее одобрил его желание выдвигаться на пост губернатора.