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Заксобрание назначило дату выборов губернатора Калининградской области - РИА Новости, 30.05.2024
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11:24 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/vybory-1949302430.html
Заксобрание назначило дату выборов губернатора Калининградской области
Заксобрание назначило дату выборов губернатора Калининградской области - РИА Новости, 30.05.2024
Заксобрание назначило дату выборов губернатора Калининградской области
Выборы губернатора Калининградской области пройдут в единый день голосования 8 сентября, эту дату назначили депутаты Законодательного собрания на внеочередном... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:24
2024-05-30T11:24
калининградская область
россия
владимир путин
алексей беспрозванных
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Выборы губернатора Калининградской области пройдут в единый день голосования 8 сентября, эту дату назначили депутаты Законодательного собрания на внеочередном заседании. Заседание транслировалось в режиме онлайн на сайте Законодательного собрания Калининградской области. Депутаты рассмотрели только один вопрос – о назначение даты выборов губернатора Калининградской области. В режиме открытого голосования за проголосовали 32 депутата. "Прошу проголосовать — кто за, кто против. Воздержался. Принимается единогласно. Выборы назначены на 8 сентября", - сказал председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Ушедший с поста главы региона Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html
https://ria.ru/20240422/alikhanov-1941455152.html
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калининградская область, россия, владимир путин, алексей беспрозванных, антон алиханов
Калининградская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Беспрозванных, Антон Алиханов
Заксобрание назначило дату выборов губернатора Калининградской области

Выборы губернатора Калининградской области пройдут 8 сентября

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Рыбную деревню в Калининграде
Вид на Рыбную деревню в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Вид на Рыбную деревню в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 30 мая - РИА Новости. Выборы губернатора Калининградской области пройдут в единый день голосования 8 сентября, эту дату назначили депутаты Законодательного собрания на внеочередном заседании.
Заседание транслировалось в режиме онлайн на сайте Законодательного собрания Калининградской области.
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
Вчера, 09:35
Депутаты рассмотрели только один вопрос – о назначение даты выборов губернатора Калининградской области. В режиме открытого голосования за проголосовали 32 депутата.
"Прошу проголосовать — кто за, кто против. Воздержался. Принимается единогласно. Выборы назначены на 8 сентября", - сказал председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Калининградской области опровергли слухи о возможном назначении Алиханова
22 апреля, 10:59
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Ушедший с поста главы региона Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.
 
Калининградская областьРоссияВладимир ПутинАлексей БеспрозванныхАнтон Алиханов
 
 
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