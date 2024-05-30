https://ria.ru/20240530/vybory-1949300964.html

В Тульской области назначили досрочные выборы губернатора

В Тульской области назначили досрочные выборы губернатора - РИА Новости, 30.05.2024

В Тульской области назначили досрочные выборы губернатора

Депутаты Тульской областной думы на заседании в четверг назначили досрочные выборы губернатора на 8 сентября, сообщил председатель облдумы Николай Воробьев. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:18

2024-05-30T11:18

2024-05-30T11:18

тульская область

россия

владимир путин

алексей дюмин

дмитрий миляев

тульская областная дума

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Депутаты Тульской областной думы на заседании в четверг назначили досрочные выборы губернатора на 8 сентября, сообщил председатель облдумы Николай Воробьев. "Постановлением областной думы досрочные выборы губернатора Тульской области назначены на 8 сентября 2024 года, на единый день голосования", - сообщил Воробьев, чей комментарий предоставили РИА Новости в пресс-службе облдумы. На эту же дату депутаты назначили и выборы Тульской областной думы восьмого созыва. "Уверен, что жители области проявят гражданскую ответственность и примут активное участие в голосовании. Предстоит выбрать курс развития нашего региона на ближайшие годы, так что оставаться в стороне никак нельзя. Давайте стоить будущее вместе", - подчеркнул председатель облдумы. Ранее избирком Тульской области сообщал, что в соответствии с региональным законодательством в случае досрочного прекращения полномочий губернатора Тульской области Тульская областная дума назначает досрочные выборы губернатора. Днем голосования на выборах губернатора Тульской области является 8 сентября 2024 года, уточнял избирком. Кремль 14 мая сообщил, что президент РФ Владимир Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив от должности губернатора Тульской области. Временно исполняющим обязанности главы региона стал его первый зам Дмитрий Миляев. В среду 29 мая Путин назначил Дюмина секретарем Государственного совета РФ.

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https://ria.ru/20240530/krym-1949284117.html

https://ria.ru/20240515/milyaev-1946067091.html

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тульская область, россия, владимир путин, алексей дюмин, дмитрий миляев, тульская областная дума