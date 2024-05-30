На Украине почти 800 осужденных уже вступили в ряды ВСУ
Офис генпрокурора Украины: почти 800 осужденных уже вступили в ряды ВСУ
Заключенный в тюрьме. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суды на Украине удовлетворили почти 1850 обращений осужденных об их досрочном освобождении для мобилизации, почти 800 из них уже вступили в ряды ВСУ, сообщили в офисе генпрокурора страны.
Газета New York Times со ссылкой на заявление украинского министра юстиции Дениса Малюськи 25 мая сообщала, что около 350 заключенных на Украине освободили условно-досрочно, чтобы отправить их на фронт в составе ВСУ.
"В суд подано 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы. При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 таких ходатайств, 775 осужденных поступили на службу в ряды ВСУ, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, больше всего желающих, отбывающих наказание в исправительных учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить изъявили желание порядка четырех тысяч заключенных.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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