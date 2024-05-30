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На Украине почти 800 осужденных уже вступили в ряды ВСУ - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/vsu-1949354628.html
На Украине почти 800 осужденных уже вступили в ряды ВСУ
На Украине почти 800 осужденных уже вступили в ряды ВСУ - РИА Новости, 30.05.2024
На Украине почти 800 осужденных уже вступили в ряды ВСУ
Суды на Украине удовлетворили почти 1850 обращений осужденных об их досрочном освобождении для мобилизации, почти 800 из них уже вступили в ряды ВСУ, сообщили в РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:28
2024-05-30T13:28
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкий (город)
днепропетровская область
денис малюська
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суды на Украине удовлетворили почти 1850 обращений осужденных об их досрочном освобождении для мобилизации, почти 800 из них уже вступили в ряды ВСУ, сообщили в офисе генпрокурора страны. Газета New York Times со ссылкой на заявление украинского министра юстиции Дениса Малюськи 25 мая сообщала, что около 350 заключенных на Украине освободили условно-досрочно, чтобы отправить их на фронт в составе ВСУ. "В суд подано 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы. При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 таких ходатайств, 775 осужденных поступили на службу в ряды ВСУ, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации ведомства, больше всего желающих, отбывающих наказание в исправительных учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить изъявили желание порядка четырех тысяч заключенных. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240527/prestupniki-1948787369.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949211831.html
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украина
хмельницкий (город)
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украина, хмельницкий (город), днепропетровская область, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Днепропетровская область, Денис Малюська, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине почти 800 осужденных уже вступили в ряды ВСУ

Офис генпрокурора Украины: почти 800 осужденных уже вступили в ряды ВСУ

© Фото : Unsplash/Eleni AfiontziЗаключенный в тюрьме
Заключенный в тюрьме - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Unsplash/Eleni Afiontzi
Заключенный в тюрьме. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суды на Украине удовлетворили почти 1850 обращений осужденных об их досрочном освобождении для мобилизации, почти 800 из них уже вступили в ряды ВСУ, сообщили в офисе генпрокурора страны.
Газета New York Times со ссылкой на заявление украинского министра юстиции Дениса Малюськи 25 мая сообщала, что около 350 заключенных на Украине освободили условно-досрочно, чтобы отправить их на фронт в составе ВСУ.
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"В суд подано 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы. При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 таких ходатайств, 775 осужденных поступили на службу в ряды ВСУ, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, больше всего желающих, отбывающих наказание в исправительных учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХмельницкий (город)Днепропетровская областьДенис МалюськаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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