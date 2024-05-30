https://ria.ru/20240530/vsu-1949354628.html

На Украине почти 800 осужденных уже вступили в ряды ВСУ

На Украине почти 800 осужденных уже вступили в ряды ВСУ - РИА Новости, 30.05.2024

На Украине почти 800 осужденных уже вступили в ряды ВСУ

Суды на Украине удовлетворили почти 1850 обращений осужденных об их досрочном освобождении для мобилизации, почти 800 из них уже вступили в ряды ВСУ, сообщили в РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:28

2024-05-30T13:28

2024-05-30T13:28

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкий (город)

днепропетровская область

денис малюська

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суды на Украине удовлетворили почти 1850 обращений осужденных об их досрочном освобождении для мобилизации, почти 800 из них уже вступили в ряды ВСУ, сообщили в офисе генпрокурора страны. Газета New York Times со ссылкой на заявление украинского министра юстиции Дениса Малюськи 25 мая сообщала, что около 350 заключенных на Украине освободили условно-досрочно, чтобы отправить их на фронт в составе ВСУ. "В суд подано 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы. При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 таких ходатайств, 775 осужденных поступили на службу в ряды ВСУ, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации ведомства, больше всего желающих, отбывающих наказание в исправительных учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Замглавы минюста Украины Елена Высоцкая 30 мая заявила, что служить изъявили желание порядка четырех тысяч заключенных. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240527/prestupniki-1948787369.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949211831.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928037683.html

украина

хмельницкий (город)

днепропетровская область

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украина, хмельницкий (город), днепропетровская область, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины