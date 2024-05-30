https://ria.ru/20240530/vstrecha-1949525278.html

Мать-героиня из ДНР назвала разговор с Путиным чудом

Мать-героиня из ДНР назвала разговор с Путиным чудом - РИА Новости, 30.05.2024

Мать-героиня из ДНР назвала разговор с Путиным чудом

Мать-героиня из ДНР Ирина Волга, принимавшая в четверг участие в видеоконференции с Владимиром Путиным, в беседе с РИА Новости назвала чудом состоявшийся... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T21:54

2024-05-30T21:54

2024-05-30T21:56

донецкая народная республика

донецк

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949453263_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_66f1c1484f455c2bf4137504865ad73d.jpg

ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мать-героиня из ДНР Ирина Волга, принимавшая в четверг участие в видеоконференции с Владимиром Путиным, в беседе с РИА Новости назвала чудом состоявшийся разговор с президентом страны. "Я, конечно, в восторге, это прям необычно так. Для нас это чудо. Мы не рассчитывали, что у нас встреча будет с самим президентом. Даже не верится, что такое произошло", - рассказала Ирина Волга агентству. Глава государства в четверг провел встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". На связь с ним вышла многодетная семья из Донецка - ее глава рассказал, с какими проблемами они сталкивались с 2014 года, а его супруга поблагодарила власти ДНР. По ее словам, в настоящий момент в семье воспитывается четыре несовершеннолетних ребенка, а всего же она с мужем воспитывали десять детей, самой старшей дочке сейчас 23 года, и она замужем. Ирина рассказала, что после того как большинство детей выросло, семья редко собирается в полном составе, а встреча с президентом стала радостным поводом для того, чтобы все члены семьи наконец увиделись. "Очень рады были еще тому, что наконец все вмести собрались... Оторвались от всех дел, и хоть причина быть вместе, это порадовало", - пояснила она.

https://ria.ru/20240530/veteran-1949473822.html

https://ria.ru/20231108/putin-1908163465.html

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк, владимир путин