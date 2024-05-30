Рейтинг@Mail.ru
Мать-героиня из ДНР назвала разговор с Путиным чудом - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 30.05.2024 (обновлено: 21:56 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/vstrecha-1949525278.html
Мать-героиня из ДНР назвала разговор с Путиным чудом
Мать-героиня из ДНР назвала разговор с Путиным чудом - РИА Новости, 30.05.2024
Мать-героиня из ДНР назвала разговор с Путиным чудом
Мать-героиня из ДНР Ирина Волга, принимавшая в четверг участие в видеоконференции с Владимиром Путиным, в беседе с РИА Новости назвала чудом состоявшийся... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T21:54
2024-05-30T21:56
донецкая народная республика
донецк
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949453263_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_66f1c1484f455c2bf4137504865ad73d.jpg
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мать-героиня из ДНР Ирина Волга, принимавшая в четверг участие в видеоконференции с Владимиром Путиным, в беседе с РИА Новости назвала чудом состоявшийся разговор с президентом страны. "Я, конечно, в восторге, это прям необычно так. Для нас это чудо. Мы не рассчитывали, что у нас встреча будет с самим президентом. Даже не верится, что такое произошло", - рассказала Ирина Волга агентству. Глава государства в четверг провел встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". На связь с ним вышла многодетная семья из Донецка - ее глава рассказал, с какими проблемами они сталкивались с 2014 года, а его супруга поблагодарила власти ДНР. По ее словам, в настоящий момент в семье воспитывается четыре несовершеннолетних ребенка, а всего же она с мужем воспитывали десять детей, самой старшей дочке сейчас 23 года, и она замужем. Ирина рассказала, что после того как большинство детей выросло, семья редко собирается в полном составе, а встреча с президентом стала радостным поводом для того, чтобы все члены семьи наконец увиделись. "Очень рады были еще тому, что наконец все вмести собрались... Оторвались от всех дел, и хоть причина быть вместе, это порадовало", - пояснила она.
https://ria.ru/20240530/veteran-1949473822.html
https://ria.ru/20231108/putin-1908163465.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949453263_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_97564d0dc4b4db7538e0561b46784d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Путин
Мать-героиня из ДНР назвала разговор с Путиным чудом

Мать-героиня из ДНР Ирина Волга назвала встречу с Путиным чудом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мать-героиня из ДНР Ирина Волга, принимавшая в четверг участие в видеоконференции с Владимиром Путиным, в беседе с РИА Новости назвала чудом состоявшийся разговор с президентом страны.
«
"Я, конечно, в восторге, это прям необычно так. Для нас это чудо. Мы не рассчитывали, что у нас встреча будет с самим президентом. Даже не верится, что такое произошло", - рассказала Ирина Волга агентству.
Путин вручил звезду Героя России столетнему ветерану из Дагестана Ибрагиму-Паше Садыкову - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Ветеран войны рассказал Путину, как просил Минобороны отправить его на СВО
Вчера, 18:03
Глава государства в четверг провел встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". На связь с ним вышла многодетная семья из Донецка - ее глава рассказал, с какими проблемами они сталкивались с 2014 года, а его супруга поблагодарила власти ДНР.
По ее словам, в настоящий момент в семье воспитывается четыре несовершеннолетних ребенка, а всего же она с мужем воспитывали десять детей, самой старшей дочке сейчас 23 года, и она замужем. Ирина рассказала, что после того как большинство детей выросло, семья редко собирается в полном составе, а встреча с президентом стала радостным поводом для того, чтобы все члены семьи наконец увиделись.
«
"Очень рады были еще тому, что наконец все вмести собрались... Оторвались от всех дел, и хоть причина быть вместе, это порадовало", - пояснила она.
Посещение Путиным онкоцентра
Путин пообщался с пациентками из центра Димы Рогачева и подарил им куклы
8 ноября 2023, 15:18
 
Донецкая Народная РеспубликаДонецкВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала