https://ria.ru/20240530/vstrecha-1949525278.html
Мать-героиня из ДНР назвала разговор с Путиным чудом
Мать-героиня из ДНР назвала разговор с Путиным чудом - РИА Новости, 30.05.2024
Мать-героиня из ДНР назвала разговор с Путиным чудом
Мать-героиня из ДНР Ирина Волга, принимавшая в четверг участие в видеоконференции с Владимиром Путиным, в беседе с РИА Новости назвала чудом состоявшийся... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T21:54
2024-05-30T21:54
2024-05-30T21:56
донецкая народная республика
донецк
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949453263_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_66f1c1484f455c2bf4137504865ad73d.jpg
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Мать-героиня из ДНР Ирина Волга, принимавшая в четверг участие в видеоконференции с Владимиром Путиным, в беседе с РИА Новости назвала чудом состоявшийся разговор с президентом страны. "Я, конечно, в восторге, это прям необычно так. Для нас это чудо. Мы не рассчитывали, что у нас встреча будет с самим президентом. Даже не верится, что такое произошло", - рассказала Ирина Волга агентству. Глава государства в четверг провел встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". На связь с ним вышла многодетная семья из Донецка - ее глава рассказал, с какими проблемами они сталкивались с 2014 года, а его супруга поблагодарила власти ДНР. По ее словам, в настоящий момент в семье воспитывается четыре несовершеннолетних ребенка, а всего же она с мужем воспитывали десять детей, самой старшей дочке сейчас 23 года, и она замужем. Ирина рассказала, что после того как большинство детей выросло, семья редко собирается в полном составе, а встреча с президентом стала радостным поводом для того, чтобы все члены семьи наконец увиделись. "Очень рады были еще тому, что наконец все вмести собрались... Оторвались от всех дел, и хоть причина быть вместе, это порадовало", - пояснила она.
https://ria.ru/20240530/veteran-1949473822.html
https://ria.ru/20231108/putin-1908163465.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949453263_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_97564d0dc4b4db7538e0561b46784d9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Путин
Мать-героиня из ДНР назвала разговор с Путиным чудом
Мать-героиня из ДНР Ирина Волга назвала встречу с Путиным чудом