https://ria.ru/20240530/vostochnyy-1949351598.html

СК возбудил дело против директора экс-подрядчика космодрома Восточный

СК возбудил дело против директора экс-подрядчика космодрома Восточный - РИА Новости, 30.05.2024

СК возбудил дело против директора экс-подрядчика космодрома Восточный

Следователи возбудили в отношении генерального директора и учредителя производственно-строительного объединения "Казань" уголовное дело об уклонении от уплаты... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:25

2024-05-30T13:25

2024-05-30T13:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

амурская область

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили в отношении генерального директора и учредителя производственно-строительного объединения "Казань" уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 87 миллионов рублей, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану в Telegram-канале. Ранее уже было возбуждено уголовное дело по факту уклонения ПСО "Казань" от уплаты налогов с учетом пени на сумму свыше 8 миллиардов рублей. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 миллионов рублей. "По версии следствия, в 2019-2021 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с тремя аффилированными фирмами. В результате общество с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 87 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В отношении генерального директора и учредителя ПСО "Казань" возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере". Отмечается, что противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД по Татарстану и управления Федеральной налоговой службы по Татарстану. ПСО "Казань" было создано в 2002 году. Основные направления деятельности - строительство промышленных и гражданских объектов, проектирование зданий и сооружений, реконструкция памятников истории и архитектуры. Владелец - Равиль Зиганшин. Компания выступала генеральным подрядчиком строительства спортивных объектов Всемирной летней Универсиады-2013, занималась возведением таких крупных объектов, как стадион "Казань Арена", академия тенниса, дворец водных видов спорта, театр кукол "Экият", объектов Иннополиса, Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Также ПСО "Казань" участвовало в строительстве космодрома Восточный.

https://realty.ria.ru/20240319/ulyanovsk-1934236327.html

https://ria.ru/20240514/vzyatka-1945871234.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, амурская область, республика татарстан (татарстан), происшествия