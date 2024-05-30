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СК возбудил дело против директора экс-подрядчика космодрома Восточный
СК возбудил дело против директора экс-подрядчика космодрома Восточный - РИА Новости, 30.05.2024
СК возбудил дело против директора экс-подрядчика космодрома Восточный
Следователи возбудили в отношении генерального директора и учредителя производственно-строительного объединения "Казань" уголовное дело об уклонении от уплаты... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:25
2024-05-30T13:25
2024-05-30T13:25
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КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили в отношении генерального директора и учредителя производственно-строительного объединения "Казань" уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 87 миллионов рублей, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану в Telegram-канале. Ранее уже было возбуждено уголовное дело по факту уклонения ПСО "Казань" от уплаты налогов с учетом пени на сумму свыше 8 миллиардов рублей. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 миллионов рублей. "По версии следствия, в 2019-2021 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с тремя аффилированными фирмами. В результате общество с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 87 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В отношении генерального директора и учредителя ПСО "Казань" возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере". Отмечается, что противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД по Татарстану и управления Федеральной налоговой службы по Татарстану. ПСО "Казань" было создано в 2002 году. Основные направления деятельности - строительство промышленных и гражданских объектов, проектирование зданий и сооружений, реконструкция памятников истории и архитектуры. Владелец - Равиль Зиганшин. Компания выступала генеральным подрядчиком строительства спортивных объектов Всемирной летней Универсиады-2013, занималась возведением таких крупных объектов, как стадион "Казань Арена", академия тенниса, дворец водных видов спорта, театр кукол "Экият", объектов Иннополиса, Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Также ПСО "Казань" участвовало в строительстве космодрома Восточный.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, амурская область, республика татарстан (татарстан), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Казань, Амурская область, Республика Татарстан (Татарстан), Происшествия
СК возбудил дело против директора экс-подрядчика космодрома Восточный
Директора экс-подрядчика космодрома Восточный подозревают в уклонении от налогов
КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости.
Следователи возбудили в отношении генерального директора и учредителя производственно-строительного объединения "Казань" уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 87 миллионов рублей, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану в Telegram-канале
.
Ранее уже было возбуждено уголовное дело по факту уклонения ПСО "Казань" от уплаты налогов с учетом пени на сумму свыше 8 миллиардов рублей. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 миллионов рублей.
"По версии следствия, в 2019-2021 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации и иные документы, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с тремя аффилированными фирмами. В результате общество с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 87 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В отношении генерального директора и учредителя ПСО "Казань" возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере".
Отмечается, что противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД по Татарстану и управления Федеральной налоговой службы по Татарстану.
ПСО "Казань" было создано в 2002 году. Основные направления деятельности - строительство промышленных и гражданских объектов, проектирование зданий и сооружений, реконструкция памятников истории и архитектуры. Владелец - Равиль Зиганшин. Компания выступала генеральным подрядчиком строительства спортивных объектов Всемирной летней Универсиады-2013, занималась возведением таких крупных объектов, как стадион "Казань Арена", академия тенниса, дворец водных видов спорта, театр кукол "Экият", объектов Иннополиса, Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Также ПСО "Казань" участвовало в строительстве космодрома Восточный.