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В Воронеже проверят сообщение о мужчине, который ставил детей на колени - РИА Новости, 30.05.2024
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12:21 30.05.2024 (обновлено: 12:30 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/voronezh-1949323886.html
В Воронеже проверят сообщение о мужчине, который ставил детей на колени
В Воронеже проверят сообщение о мужчине, который ставил детей на колени - РИА Новости, 30.05.2024
В Воронеже проверят сообщение о мужчине, который ставил детей на колени
Прокуратура Воронежской области начала проверку по размещенному в соцсети видео, где отец мальчика, в которого другие дети попали мячом, ставит этих ребят на... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:21
2024-05-30T12:30
воронежская область
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура Воронежской области начала проверку по размещенному в соцсети видео, где отец мальчика, в которого другие дети попали мячом, ставит этих ребят на колени и заставляет сына бить их по лицу. По данным надзорного ведомства, кадры применения насилия к детям на детской площадке во дворе дома 35 по улице Владимира Невского Воронежа появились 30 мая в социальных сетях. "Согласно пояснениям к видеоролику, отец мальчика, в которого попали мячом, поставил других несовершеннолетних детей на колени и заставил своего сына бить их по лицу. По данному факту прокуратурой области организована проверка", - говорится в сообщении.
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воронежская область, происшествия, воронеж
Воронежская область, Происшествия, Воронеж
В Воронеже проверят сообщение о мужчине, который ставил детей на колени

В Воронеже проверят данные о мужчине, который заставлял сына бить других детей

© Кадр видео из соцсетейКадр видео с мужчиной, заставившем ребенка встать на колени на детской площадке в Воронеже
Кадр видео с мужчиной, заставившем ребенка встать на колени на детской площадке в Воронеже
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео с мужчиной, заставившем ребенка встать на колени на детской площадке в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура Воронежской области начала проверку по размещенному в соцсети видео, где отец мальчика, в которого другие дети попали мячом, ставит этих ребят на колени и заставляет сына бить их по лицу.
По данным надзорного ведомства, кадры применения насилия к детям на детской площадке во дворе дома 35 по улице Владимира Невского Воронежа появились 30 мая в социальных сетях.
«
"Согласно пояснениям к видеоролику, отец мальчика, в которого попали мячом, поставил других несовершеннолетних детей на колени и заставил своего сына бить их по лицу. По данному факту прокуратурой области организована проверка", - говорится в сообщении.
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