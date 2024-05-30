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В Воронеже проверят сообщение о мужчине, который ставил детей на колени
В Воронеже проверят сообщение о мужчине, который ставил детей на колени - РИА Новости, 30.05.2024
В Воронеже проверят сообщение о мужчине, который ставил детей на колени
Прокуратура Воронежской области начала проверку по размещенному в соцсети видео, где отец мальчика, в которого другие дети попали мячом, ставит этих ребят на... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:21
2024-05-30T12:21
2024-05-30T12:30
воронежская область
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура Воронежской области начала проверку по размещенному в соцсети видео, где отец мальчика, в которого другие дети попали мячом, ставит этих ребят на колени и заставляет сына бить их по лицу. По данным надзорного ведомства, кадры применения насилия к детям на детской площадке во дворе дома 35 по улице Владимира Невского Воронежа появились 30 мая в социальных сетях. "Согласно пояснениям к видеоролику, отец мальчика, в которого попали мячом, поставил других несовершеннолетних детей на колени и заставил своего сына бить их по лицу. По данному факту прокуратурой области организована проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231128/deti-1912287587.html
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воронежская область, происшествия, воронеж
Воронежская область, Происшествия, Воронеж
В Воронеже проверят сообщение о мужчине, который ставил детей на колени
В Воронеже проверят данные о мужчине, который заставлял сына бить других детей