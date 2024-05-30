Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал участников СВО опорой страны - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 30.05.2024 (обновлено: 17:48 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/voennye-1949423832.html
Путин назвал участников СВО опорой страны
Путин назвал участников СВО опорой страны - РИА Новости, 30.05.2024
Путин назвал участников СВО опорой страны
Президент России Владимир Путин в обращении к военным — участникам специальной военной операции (СВО) заявил, что они — истинная опора и броня страны. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:19
2024-05-30T17:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949435729_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c56a480729d1bcab8edb396ba16f216d.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к военным — участникам специальной военной операции (СВО) заявил, что они — истинная опора и броня страны.&quot;Звезды Героев вручаются военнослужащим — участникам специальной военной операции. Вы — истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей&quot;, — сказал глава государства во время церемонии вручения госнаград.Президент подчеркнул, что сегодня Россия проходит через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет страны и право ее народа самому определять свою судьбу."Дорогие друзья, все вы участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество", — указал Путин.Во время церемонии глава государства наградил звездой Героя столетнего ветерана из Дагестана Ибрагима-Пашу Садыкова, которому ранее присвоили это звание. Также в числе Героев — подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Альберт Зайнуллин и старший лейтенант Чалым Чулдум-Оол. В списке награждаемых высшим званием также капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов. Звания Героя России и почетного звания летчика-космонавта удостоились космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.
https://ria.ru/20240229/svo-1930246238.html
https://ria.ru/20240529/putin-1949196383.html
https://ria.ru/20240530/putin-1949384077.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Вы истинная опора и броня России". Путин об участниках спецоперации
"Вы истинная опора и броня России" Путин в Кремле вручил звезды Героев участникам спецоперации.
2024-05-30T16:19
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949435729_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4435caffd30c3a4f046093b1cc964d1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал участников СВО опорой страны

Путин назвал военных, участвующих в СВО, истинной опорой страны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к военным — участникам специальной военной операции (СВО) заявил, что они — истинная опора и броня страны.
«

"Звезды Героев вручаются военнослужащим — участникам специальной военной операции. Вы — истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей", — сказал глава государства во время церемонии вручения госнаград.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин заявил, что участникам СВО можно доверить Россию
29 февраля, 14:14
Президент подчеркнул, что сегодня Россия проходит через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет страны и право ее народа самому определять свою судьбу.
"Дорогие друзья, все вы участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество", — указал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Власти должны работать, как на линии фронта, заявил Путин
29 мая, 18:30
Во время церемонии глава государства наградил звездой Героя столетнего ветерана из Дагестана Ибрагима-Пашу Садыкова, которому ранее присвоили это звание. Также в числе Героев — подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Альберт Зайнуллин и старший лейтенант Чалым Чулдум-Оол. В списке награждаемых высшим званием также капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов.
Звания Героя России и почетного звания летчика-космонавта удостоились космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.
резидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с многодетными семьями - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места
Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала