https://ria.ru/20240530/voennye-1949423832.html
Путин назвал участников СВО опорой страны
Путин назвал участников СВО опорой страны - РИА Новости, 30.05.2024
Путин назвал участников СВО опорой страны
Президент России Владимир Путин в обращении к военным — участникам специальной военной операции (СВО) заявил, что они — истинная опора и броня страны. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:19
2024-05-30T16:19
2024-05-30T17:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к военным — участникам специальной военной операции (СВО) заявил, что они — истинная опора и броня страны."Звезды Героев вручаются военнослужащим — участникам специальной военной операции. Вы — истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей", — сказал глава государства во время церемонии вручения госнаград.Президент подчеркнул, что сегодня Россия проходит через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет страны и право ее народа самому определять свою судьбу."Дорогие друзья, все вы участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество", — указал Путин.Во время церемонии глава государства наградил звездой Героя столетнего ветерана из Дагестана Ибрагима-Пашу Садыкова, которому ранее присвоили это звание. Также в числе Героев — подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Альберт Зайнуллин и старший лейтенант Чалым Чулдум-Оол. В списке награждаемых высшим званием также капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов. Звания Героя России и почетного звания летчика-космонавта удостоились космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.
https://ria.ru/20240229/svo-1930246238.html
https://ria.ru/20240529/putin-1949196383.html
https://ria.ru/20240530/putin-1949384077.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Вы истинная опора и броня России". Путин об участниках спецоперации
"Вы истинная опора и броня России"
Путин в Кремле вручил звезды Героев участникам спецоперации.
2024-05-30T16:19
true
PT1M08S
РИА Новости
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал участников СВО опорой страны
Путин назвал военных, участвующих в СВО, истинной опорой страны
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к военным — участникам специальной военной операции (СВО) заявил, что они — истинная опора и броня страны.
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"Звезды Героев вручаются военнослужащим — участникам специальной военной операции. Вы — истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей", — сказал глава государства во время церемонии вручения госнаград.
Президент подчеркнул, что сегодня Россия проходит через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет страны и право ее народа самому определять свою судьбу.
"Дорогие друзья, все вы участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество", — указал Путин.
Во время церемонии глава государства наградил звездой Героя столетнего ветерана из Дагестана Ибрагима-Пашу Садыкова, которому ранее присвоили это звание. Также в числе Героев — подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Альберт Зайнуллин и старший лейтенант Чалым Чулдум-Оол. В списке награждаемых высшим званием также капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов.
Звания Героя России и почетного звания летчика-космонавта удостоились космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.