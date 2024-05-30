https://ria.ru/20240530/voennye-1949423832.html

Путин назвал участников СВО опорой страны

Путин назвал участников СВО опорой страны - РИА Новости, 30.05.2024

Путин назвал участников СВО опорой страны

Президент России Владимир Путин в обращении к военным — участникам специальной военной операции (СВО) заявил, что они — истинная опора и броня страны. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:19

2024-05-30T16:19

2024-05-30T17:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949435729_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c56a480729d1bcab8edb396ba16f216d.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к военным — участникам специальной военной операции (СВО) заявил, что они — истинная опора и броня страны."Звезды Героев вручаются военнослужащим — участникам специальной военной операции. Вы — истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей", — сказал глава государства во время церемонии вручения госнаград.Президент подчеркнул, что сегодня Россия проходит через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет страны и право ее народа самому определять свою судьбу."Дорогие друзья, все вы участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество", — указал Путин.Во время церемонии глава государства наградил звездой Героя столетнего ветерана из Дагестана Ибрагима-Пашу Садыкова, которому ранее присвоили это звание. Также в числе Героев — подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Альберт Зайнуллин и старший лейтенант Чалым Чулдум-Оол. В списке награждаемых высшим званием также капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов. Звания Героя России и почетного звания летчика-космонавта удостоились космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

https://ria.ru/20240229/svo-1930246238.html

https://ria.ru/20240529/putin-1949196383.html

https://ria.ru/20240530/putin-1949384077.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вы истинная опора и броня России". Путин об участниках спецоперации "Вы истинная опора и броня России" Путин в Кремле вручил звезды Героев участникам спецоперации. 2024-05-30T16:19 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин