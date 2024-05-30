https://ria.ru/20240530/veteran-1949473822.html

Ветеран войны рассказал Путину, как просил Минобороны отправить его на СВО

Ветеран войны рассказал Путину, как просил Минобороны отправить его на СВО - РИА Новости, 30.05.2024

Ветеран войны рассказал Путину, как просил Минобороны отправить его на СВО

Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков рассказал президенту России Владимиру Путину, как написал письмо министру... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:03

2024-05-30T18:03

2024-05-30T18:40

общество

россия

украина

сталинград

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков рассказал президенту России Владимиру Путину, как написал письмо министру обороны РФ с просьбой отправить его в зону специальной военной операции. "Уважаемый президент Российской Федерации! Мне сейчас 100 лет и 5 месяцев, я молодой еще. Я написал письмо министру оборону РФ меня направить на Украину на войну защищать Россию. Я автоматчик, с 41-го по 45-й год на фронтах был. Он мое заявление направил махачкалинскому комиссару, комиссар мне отвечает: Ибрагим-Паша, мы берем только до 60 лет, а тебе 100 с лишним лет", – рассказал ветеран после награждения. В четверг в Екатерининском зале Кремля Путин вручил государственные награды России. Садыкову президент передал "Золотую Звезду" Героя России, этого звания он удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240530/voennye-1949423832.html

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Путин вручил звезду Героя России столетнему ветерану из Дагестана Ибрагиму-Паше Садыкову "Мне сейчас 100 лет пять месяцев, я молодой еще" Путин вручил звезду Героя России столетнему ветерану из Дагестана Ибрагиму-Паше Садыкову. Тот рассказал, как просил, чтобы его отправили на Украину (ответили, что берут только до 60). 2024-05-30T18:03 true PT1M41S

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общество, россия, украина, сталинград, владимир путин