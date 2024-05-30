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Ветеран войны рассказал Путину, как просил Минобороны отправить его на СВО - РИА Новости, 30.05.2024
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18:03 30.05.2024 (обновлено: 18:40 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/veteran-1949473822.html
Ветеран войны рассказал Путину, как просил Минобороны отправить его на СВО
Ветеран войны рассказал Путину, как просил Минобороны отправить его на СВО - РИА Новости, 30.05.2024
Ветеран войны рассказал Путину, как просил Минобороны отправить его на СВО
Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков рассказал президенту России Владимиру Путину, как написал письмо министру... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:03
2024-05-30T18:40
общество
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украина
сталинград
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков рассказал президенту России Владимиру Путину, как написал письмо министру обороны РФ с просьбой отправить его в зону специальной военной операции. "Уважаемый президент Российской Федерации! Мне сейчас 100 лет и 5 месяцев, я молодой еще. Я написал письмо министру оборону РФ меня направить на Украину на войну защищать Россию. Я автоматчик, с 41-го по 45-й год на фронтах был. Он мое заявление направил махачкалинскому комиссару, комиссар мне отвечает: Ибрагим-Паша, мы берем только до 60 лет, а тебе 100 с лишним лет", – рассказал ветеран после награждения. В четверг в Екатерининском зале Кремля Путин вручил государственные награды России. Садыкову президент передал "Золотую Звезду" Героя России, этого звания он удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
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Путин вручил звезду Героя России столетнему ветерану из Дагестана Ибрагиму-Паше Садыкову
"Мне сейчас 100 лет пять месяцев, я молодой еще" Путин вручил звезду Героя России столетнему ветерану из Дагестана Ибрагиму-Паше Садыкову. Тот рассказал, как просил, чтобы его отправили на Украину (ответили, что берут только до 60).
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общество, россия, украина, сталинград, владимир путин
Общество, Россия, Украина, Сталинград, Владимир Путин
Ветеран войны рассказал Путину, как просил Минобороны отправить его на СВО

Столетний ветеран Садыков рассказал Путину, как просил МО отправить его на СВО

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков рассказал президенту России Владимиру Путину, как написал письмо министру обороны РФ с просьбой отправить его в зону специальной военной операции.
«
"Уважаемый президент Российской Федерации! Мне сейчас 100 лет и 5 месяцев, я молодой еще. Я написал письмо министру оборону РФ меня направить на Украину на войну защищать Россию. Я автоматчик, с 41-го по 45-й год на фронтах был. Он мое заявление направил махачкалинскому комиссару, комиссар мне отвечает: Ибрагим-Паша, мы берем только до 60 лет, а тебе 100 с лишним лет", – рассказал ветеран после награждения.
В четверг в Екатерининском зале Кремля Путин вручил государственные награды России. Садыкову президент передал "Золотую Звезду" Героя России, этого звания он удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков ранее был награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими наградами.

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