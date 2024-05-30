Ветеран войны рассказал Путину, как просил Минобороны отправить его на СВО
Столетний ветеран Садыков рассказал Путину, как просил МО отправить его на СВО
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков рассказал президенту России Владимиру Путину, как написал письмо министру обороны РФ с просьбой отправить его в зону специальной военной операции.
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"Уважаемый президент Российской Федерации! Мне сейчас 100 лет и 5 месяцев, я молодой еще. Я написал письмо министру оборону РФ меня направить на Украину на войну защищать Россию. Я автоматчик, с 41-го по 45-й год на фронтах был. Он мое заявление направил махачкалинскому комиссару, комиссар мне отвечает: Ибрагим-Паша, мы берем только до 60 лет, а тебе 100 с лишним лет", – рассказал ветеран после награждения.
В четверг в Екатерининском зале Кремля Путин вручил государственные награды России. Садыкову президент передал "Золотую Звезду" Героя России, этого звания он удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков ранее был награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими наградами.
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