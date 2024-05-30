https://ria.ru/20240530/verkhovnyysud-1949346048.html

ВС подчеркнул равенство родителей при определении места жительства детей

ВС подчеркнул равенство родителей при определении места жительства детей - РИА Новости, 30.05.2024

ВС подчеркнул равенство родителей при определении места жительства детей

Верховный суд РФ подчеркнул равенство обоих родителей при определении места жительства детей после развода, нет безусловного основания оставлять ребенка матери, РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:11

2024-05-30T13:11

2024-05-30T13:11

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ подчеркнул равенство обоих родителей при определении места жительства детей после развода, нет безусловного основания оставлять ребенка матери, сказано в обзоре судебной практики. "Споры об определении места жительства детей при раздельном проживании родителей суд должен разрешать в соответствии с принципом равенства прав родителей и с обязательным учетом мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет", - указал суд. Прецедентом стал спор родителей из Волгограда о месте проживания их 10-летней дочери, которая после развода осталась с отцом. Согласно Семейному кодексу РФ, 10 лет - возраст, с которого суд обязан учитывать мнение ребенка. Изначально суд, изучив заключение органа опеки, психолого-педагогическую экспертизу, все обстоятельства дела и заслушав мнение девочки, пришел к выводу, что она любит обоих родителей, но сейчас ей лучше остаться с отцом. В частности, поскольку его квартира расположена совсем рядом со школой. Но это решение отменил суд апелляционной инстанции, указавший, что нет исключительных оснований "для разлучения дочери с матерью", а несовершеннолетний ребенок, настаивая на проживании с отцом, "не осознает свои собственные интересы". В итоге суд пришел "к выводу о необходимости определения места жительства ребенка по половому (гендерному) признаку с матерью". Верховный суд РФ отменил это решение. "Ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, должно быть обеспечено право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим его", - заявил ВС РФ. Суд напомнил, что определение места жительства ребенка с одним из родителей не исключает возможности другого родителя полноценно общаться с ребенком, а также принимать участие в его воспитании без каких-либо ограничений.

https://ria.ru/20240523/sud-1947884948.html

https://ria.ru/20240401/neravenstvo-1937125265.html

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россия, волгоград, общество