В ЕСПЧ назвали условия содержания заключенных на Украине неприемлемыми
судья ЕСПЧ: условия содержания заключенных на Украине неприемлемы для Европы
Тюрьма на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Условия содержания заключенных в тюрьмах Украины считаются неприемлемыми для Европы и нарушают права человека, заявил в четверг судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Николай Гнатовский.
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"Простой пример: есть устоявшийся подход, который основывается на практике ЕСПЧ в отношении всех без исключения европейских стран, который говорит, что когда на лицо приходится менее 3 квадратных метров жилой площади в камере, рассчитанной на несколько человек, то это создает сильную презумпцию того, что условия содержания такого лица нарушают запрет обращения, что является бесчеловечным или унижает достоинство, а, следовательно, речь идет о нарушении статьи 3 Конвенции. На Украине в отношении следственных изоляторов до сих пор на нормативном уровне действует советская норма в 2,5 квадратных метра на человека. Это создает иллюзию законности условий, которые с точки зрения европейских стандартов являются бесчеловечными", - приводит слова Гнатовского агентство Укринформ.
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Гнатовский добавил, что перенаселенность в камерах создает проблемы с гигиеной, санитарией, вентиляцией и многими другими вопросами.
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"И в этом случае ЕСПЧ не имеет никаких оснований принимать иное решение, чем удовлетворить жалобу. Поэтому уже длительное время такие жалобы суд рассматривает в упрощенном формате, решения накапливаются, государство вынуждено тратить существенные средства, которые можно было бы использовать полезнее для общества", - сказал судья.
По словам судьи, Европейский комитет по предотвращению пыток уже более 25 лет в своем диалоге с Украиной настоятельно рекомендует включить в закон норму жилой площади для следственных изоляторов в 4 квадратных метра – именно такую, которая существует сейчас в законе для исправительных учреждений. Гнатовский напомнил, что из-за проблем в пенитенциарной системе Украины европейские страны отказывают в экстрадиции фигурантов уголовных дел.
Судья отметил, что сейчас количество жалоб на условия содержания под стражей, поступающих в ЕСПЧ против Украины, не уменьшается.
Одной из проблем, как пишет агентство, является то, что на Украине на национальном уровне нет органа, куда можно пожаловаться на условия содержания в пенитенциарных учреждениях, прежде чем обращаться в ЕСПЧ. А это значит, что все сразу идет в Страсбург, где обязаны рассматривать эти заявления.
По данным Укринформ, на рассмотрении ЕСПЧ находится 8 тысяч жалоб против Украины. В течение 2023 года Европейский суд принял 130 решений, по решениям Украина выплатила из госбюджета более 2 миллионов евро.
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