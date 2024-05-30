https://ria.ru/20240530/usloviya-1949533854.html

В ЕСПЧ назвали условия содержания заключенных на Украине неприемлемыми

В ЕСПЧ назвали условия содержания заключенных на Украине неприемлемыми - РИА Новости, 30.05.2024

В ЕСПЧ назвали условия содержания заключенных на Украине неприемлемыми

Условия содержания заключенных в тюрьмах Украины считаются неприемлемыми для Европы и нарушают права человека, заявил в четверг судья Европейского суда по... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T23:37

2024-05-30T23:37

2024-05-30T23:38

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Условия содержания заключенных в тюрьмах Украины считаются неприемлемыми для Европы и нарушают права человека, заявил в четверг судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Николай Гнатовский. "Простой пример: есть устоявшийся подход, который основывается на практике ЕСПЧ в отношении всех без исключения европейских стран, который говорит, что когда на лицо приходится менее 3 квадратных метров жилой площади в камере, рассчитанной на несколько человек, то это создает сильную презумпцию того, что условия содержания такого лица нарушают запрет обращения, что является бесчеловечным или унижает достоинство, а, следовательно, речь идет о нарушении статьи 3 Конвенции. На Украине в отношении следственных изоляторов до сих пор на нормативном уровне действует советская норма в 2,5 квадратных метра на человека. Это создает иллюзию законности условий, которые с точки зрения европейских стандартов являются бесчеловечными", - приводит слова Гнатовского агентство Укринформ. Гнатовский добавил, что перенаселенность в камерах создает проблемы с гигиеной, санитарией, вентиляцией и многими другими вопросами. "И в этом случае ЕСПЧ не имеет никаких оснований принимать иное решение, чем удовлетворить жалобу. Поэтому уже длительное время такие жалобы суд рассматривает в упрощенном формате, решения накапливаются, государство вынуждено тратить существенные средства, которые можно было бы использовать полезнее для общества", - сказал судья. По словам судьи, Европейский комитет по предотвращению пыток уже более 25 лет в своем диалоге с Украиной настоятельно рекомендует включить в закон норму жилой площади для следственных изоляторов в 4 квадратных метра – именно такую, которая существует сейчас в законе для исправительных учреждений. Гнатовский напомнил, что из-за проблем в пенитенциарной системе Украины европейские страны отказывают в экстрадиции фигурантов уголовных дел. Судья отметил, что сейчас количество жалоб на условия содержания под стражей, поступающих в ЕСПЧ против Украины, не уменьшается. Одной из проблем, как пишет агентство, является то, что на Украине на национальном уровне нет органа, куда можно пожаловаться на условия содержания в пенитенциарных учреждениях, прежде чем обращаться в ЕСПЧ. А это значит, что все сразу идет в Страсбург, где обязаны рассматривать эти заявления. По данным Укринформ, на рассмотрении ЕСПЧ находится 8 тысяч жалоб против Украины. В течение 2023 года Европейский суд принял 130 решений, по решениям Украина выплатила из госбюджета более 2 миллионов евро.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1942985978.html

https://ria.ru/20240503/espch-1943632617.html

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905870164.html

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в мире, украина, европа, страсбург, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд