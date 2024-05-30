Украинцев предупредили об ухудшении энергоснабжения
"Укрэнерго": на Украине вскоре ухудшится ситуация с энергоснабжением
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Отсутствие почасовых отключений электроэнергии на Украине в последние дни мая – это временное улучшение, вскоре ситуация вновь ухудшится, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Укрэнерго" последние несколько дней в своем Telegram-канале сообщает об отмене на территории Украины графиков отключения электроснабжения.
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"Отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая – это временное улучшение, обусловленное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций. Уже вскоре ситуация снова ухудшится", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
"Укрэнерго" со ссылкой на главу правления компании Владимира Кудрицкого сообщило, что в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. "И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова", - приводит слова Кудрицкого компания.
Член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко 28 мая сообщал, что восстановить до зимы работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине не удастся.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до 7 гигаватт. "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории страны в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме.
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