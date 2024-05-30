https://ria.ru/20240530/ukraina-1949530045.html

Эксперт: на Украине нельзя отказаться от призыва по религиозным убеждениям

Эксперт: на Украине нельзя отказаться от призыва по религиозным убеждениям - РИА Новости, 30.05.2024

Эксперт: на Украине нельзя отказаться от призыва по религиозным убеждениям

Граждане Украины не имеют право отказаться от службы в ВСУ по религиозным убеждениям в период действия военного положения, заявил правозащитник и исполнительный РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T22:49

2024-05-30T22:49

2024-05-30T22:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

свидетели иеговы

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Граждане Украины не имеют право отказаться от службы в ВСУ по религиозным убеждениям в период действия военного положения, заявил правозащитник и исполнительный директор украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко. "Это (отказ от службы по религиозным убеждениям – ред.) существует только в мирное время. В военное время альтернативной службы нет. Например, Свидетели Иеговы* не могут брать в руки оружие по своим убеждениям, но альтернативной службы законодательство не предусматривает", — приводит слова Павличенко издание "Телеграф". Он добавил, что даже если военнообязанный обратится в суд, то в период действия военного положения он не достигнет разрешения на альтернативную службу. "Ничего нельзя сделать. Возможно, начать какие-то стратегические дела, но при отсутствии избытка мобилизационного резерва, я думаю, что это продлится достаточно долго. Лет через 5-10 какое-то решение, может, и будет, но оно существенно не повлияет на ситуацию, которая существует сейчас", - подчеркнул Павличенко. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Запрещенная в России экстремистская религиозная организация

https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html

https://ria.ru/20240406/vsu-1938276498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, свидетели иеговы