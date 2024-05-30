https://ria.ru/20240530/ukraina-1949496359.html

Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро

Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро - РИА Новости, 30.05.2024

Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро

Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг украинское министерство... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:21

2024-05-30T19:21

2024-05-30T19:33

в мире

украина

жкх

швеция

юрий бойко

укрэнерго

денис шмыгаль

герман галущенко

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг украинское министерство энергетики."Правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета помощи для нужд украинской энергетики. В рамках этой помощи около 42,5 миллиона евро партнеры направят в фонд поддержки энергетики Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.В министерстве добавили, что еще почти 12,7 миллиона евро пойдут на поддержку энергетики через программу развития ООН на Украине.Средства, как утверждается, будут потрачены на поставку энергооборудования и восстановление энергетической инфраструктуры Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.Член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко 28 мая сообщал, что восстановить до зимы работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине не удастся.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до 7 гигаватт. "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории страны в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме.

https://ria.ru/20240528/ukrenergo-1948960738.html

https://ria.ru/20240418/vereschuk-1940924076.html

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в мире, украина, жкх, швеция, юрий бойко, укрэнерго, денис шмыгаль, герман галущенко, киевская область, оон