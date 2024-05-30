Рейтинг@Mail.ru
Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 30.05.2024 (обновлено: 19:33 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949496359.html
Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро
Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро - РИА Новости, 30.05.2024
Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро
Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг украинское министерство... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:21
2024-05-30T19:33
в мире
украина
жкх
швеция
юрий бойко
укрэнерго
денис шмыгаль
герман галущенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a5680ae05df0c911b5556d5edf2ac4ca.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг украинское министерство энергетики."Правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета помощи для нужд украинской энергетики. В рамках этой помощи около 42,5 миллиона евро партнеры направят в фонд поддержки энергетики Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.В министерстве добавили, что еще почти 12,7 миллиона евро пойдут на поддержку энергетики через программу развития ООН на Украине.Средства, как утверждается, будут потрачены на поставку энергооборудования и восстановление энергетической инфраструктуры Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.Член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко 28 мая сообщал, что восстановить до зимы работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине не удастся.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до 7 гигаватт. "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории страны в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме.
https://ria.ru/20240528/ukrenergo-1948960738.html
https://ria.ru/20240418/vereschuk-1940924076.html
украина
швеция
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_c7373904c9f02839ee2a1d178e01bf9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, жкх, швеция, юрий бойко, укрэнерго, денис шмыгаль, герман галущенко, киевская область, оон
В мире, Украина, ЖКХ, Швеция, Юрий Бойко, Укрэнерго, Денис Шмыгаль, Герман Галущенко, Киевская область, ООН
Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро

Украина хочет получить от Швеции €42,5 млн на восстановление энергетики

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Швеции 42,5 миллиона евро на восстановление энергетической инфраструктуры, сообщает в четверг украинское министерство энергетики.
"Правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета помощи для нужд украинской энергетики. В рамках этой помощи около 42,5 миллиона евро партнеры направят в фонд поддержки энергетики Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
На Украине не смогут восстановить работу всех объектов энергетики до зимы
28 мая, 17:34
В министерстве добавили, что еще почти 12,7 миллиона евро пойдут на поддержку энергетики через программу развития ООН на Украине.
Средства, как утверждается, будут потрачены на поставку энергооборудования и восстановление энергетической инфраструктуры Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областей.
Член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко 28 мая сообщал, что восстановить до зимы работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине не удастся.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до 7 гигаватт. "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории страны в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме.
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Украинцам пообещали тяжелую зиму
18 апреля, 23:22
 
В миреУкраинаЖКХШвецияЮрий БойкоУкрэнергоДенис ШмыгальГерман ГалущенкоКиевская областьООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала