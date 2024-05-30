https://ria.ru/20240530/ukraina-1949489738.html

G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ

G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ

Страны G7 предупредили, что они считают увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова "разрушительными и... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:56

2024-05-30T18:56

2024-05-30T18:56

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Страны G7 предупредили, что они считают увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова "разрушительными и не поддающимися объяснению" шагами, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников. Как пишет издание, беспокойство вызывают "перетряски" Владимиром Зеленским высших правительственных и военных деятелей, с которыми США тесно сотрудничали, а также расхождения в стратегиях относительного того, как Украина может выиграть в конфликте. "Несколько украинских правительственных чиновников и дипломатов из стран G7 ссылались на увольнение главнокомандующего Валерия Залужного в феврале и министра инфраструктуры Александра Кубракова в этом месяце... послы G7 предупредили правительство Зеленского о том, что они считают разрушительными и не поддающимися объяснению шагами", - пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников. Как отмечается, Залужный и Кубраков оба пользовались уважением и поддерживали тесные рабочие отношения с чиновниками из США и ЕС. Ранее газета Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников в Киеве сообщала, что Зеленский отстранил ряд высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924494208.html

https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949375408.html

https://ria.ru/20240216/zaluzhnyy-1927766762.html

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в мире, сша, россия, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, g7, вооруженные силы украины, евросоюз