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Автор Конституции Украины увидел в словах Путина намек Раде - РИА Новости, 30.05.2024
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17:32 30.05.2024 (обновлено: 17:40 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949462088.html
Автор Конституции Украины увидел в словах Путина намек Раде
Автор Конституции Украины увидел в словах Путина намек Раде - РИА Новости, 30.05.2024
Автор Конституции Украины увидел в словах Путина намек Раде
Президент РФ Владимир Путин, заявляя, что легитимной властью на Украине обладает парламент и спикер Рады, сделал прозрачный намек, что именно Рада может взять... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:32
2024-05-30T17:40
дмитрий табачник
владимир путин
верховная рада украины
киев
украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявляя, что легитимной властью на Украине обладает парламент и спикер Рады, сделал прозрачный намек, что именно Рада может взять на себя ответственность за судьбу страны, заявил РИА Новости один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник. Табачник в 1994-1996 годах был главой администрации президента Украины, а затем – членом конституционной комиссии, разрабатывавшей конституцию Украины 1996 года. Страна сейчас живет по этой конституции. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Ранее во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении."Сделан более чем прозрачный политический намек, что, если есть политическая воля и желание прекратить разрушение экономики и общества на Украине, то Верховная рада может взять ответственность", - заявил Табачник РИА Новости. При этом, захочет Верховная рада услышать это или нет, – это вопрос, в первую очередь, к ней, отметил он.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html
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дмитрий табачник, владимир путин, верховная рада украины, киев, украина
Дмитрий Табачник, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Киев, Украина
Автор Конституции Украины увидел в словах Путина намек Раде

Табачник: Путин намекнул, что Рада может взять ответственность за судьбу Украины

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявляя, что легитимной властью на Украине обладает парламент и спикер Рады, сделал прозрачный намек, что именно Рада может взять на себя ответственность за судьбу страны, заявил РИА Новости один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник.
Табачник в 1994-1996 годах был главой администрации президента Украины, а затем – членом конституционной комиссии, разрабатывавшей конституцию Украины 1996 года. Страна сейчас живет по этой конституции.
Изображение сгенерировано ИИ
Срок годности Владимира Зеленского истек
27 мая, 08:00
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Ранее во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении.
"Сделан более чем прозрачный политический намек, что, если есть политическая воля и желание прекратить разрушение экономики и общества на Украине, то Верховная рада может взять ответственность", - заявил Табачник РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Нелегитимность Зеленского заразительна — Байдену приготовиться
Вчера, 08:00
При этом, захочет Верховная рада услышать это или нет, – это вопрос, в первую очередь, к ней, отметил он.
 
Дмитрий ТабачникВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныКиевУкраина
 
 
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