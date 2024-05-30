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Автор конституции Украины Табачник объяснил нелегитимность Зеленского - РИА Новости, 30.05.2024
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15:22 30.05.2024 (обновлено: 16:00 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949398153.html
Автор конституции Украины Табачник объяснил нелегитимность Зеленского
Автор конституции Украины Табачник объяснил нелегитимность Зеленского - РИА Новости, 30.05.2024
Автор конституции Украины Табачник объяснил нелегитимность Зеленского
Нелегитимность Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, сконструирована специально, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией, заявил РИА РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:22
2024-05-30T16:00
украина
дмитрий табачник
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нелегитимность Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, сконструирована специально, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией, заявил РИА Новости один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник."Есть разные интересанты кровавого конфликта на Украине. Один из самых коварных и циничных – это Британия. Британия пытается последние несколько лет вести свою, отдельную игру. Британия в первую очередь заинтересована в затягивании военных действий и их эскалации", - рассказал РИА Новости Табачник.
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украина, дмитрий табачник, владимир зеленский
Украина, Дмитрий Табачник, Владимир Зеленский
Автор конституции Украины Табачник объяснил нелегитимность Зеленского

Табачник: нелегитимность Зеленского сконструирована специально

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание администрации президента в Киеве
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© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нелегитимность Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, сконструирована специально, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией, заявил РИА Новости один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник.
"Есть разные интересанты кровавого конфликта на Украине. Один из самых коварных и циничных – это Британия. Британия пытается последние несколько лет вести свою, отдельную игру. Британия в первую очередь заинтересована в затягивании военных действий и их эскалации", - рассказал РИА Новости Табачник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Нелегитимность Зеленского заразительна — Байдену приготовиться
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УкраинаДмитрий ТабачникВладимир Зеленский
 
 
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