https://ria.ru/20240530/ukraina-1949398153.html

Автор конституции Украины Табачник объяснил нелегитимность Зеленского

Автор конституции Украины Табачник объяснил нелегитимность Зеленского - РИА Новости, 30.05.2024

Автор конституции Украины Табачник объяснил нелегитимность Зеленского

Нелегитимность Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, сконструирована специально, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией, заявил РИА РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:22

2024-05-30T15:22

2024-05-30T16:00

украина

дмитрий табачник

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нелегитимность Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, сконструирована специально, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией, заявил РИА Новости один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник."Есть разные интересанты кровавого конфликта на Украине. Один из самых коварных и циничных – это Британия. Британия пытается последние несколько лет вести свою, отдельную игру. Британия в первую очередь заинтересована в затягивании военных действий и их эскалации", - рассказал РИА Новости Табачник.

https://ria.ru/20240530/bayden-1949147707.html

украина

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украина, дмитрий табачник, владимир зеленский