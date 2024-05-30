https://ria.ru/20240530/ukraina-1949331385.html

США передали Киеву секретные планы производства оружия, сообщили СМИ

США передали Киеву секретные планы производства оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

США передали Киеву секретные планы производства оружия, сообщили СМИ

США передали Киеву секретные планы производства более тысячи видов своего вооружения, а также перевели столько же технической документации на украинский,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:39

2024-05-30T12:39

2024-05-30T13:09

специальная военная операция на украине

сша

киев

украина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США передали Киеву секретные планы производства более тысячи видов своего вооружения, а также перевели столько же технической документации на украинский, сообщает издание New York Times со ссылкой на неназванных чиновников. "США передали Киеву секретные производственные планы для более чем 1000 видов вооружений, а также перевели аналогичное число технических руководств на украинский", - заявляет издание со ссылкой на чиновников. Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш не стал детально отвечать на вопрос о том, о каких именно типах вооружения идет речь. "Что они используют чаще всего?" - заявил он. Ранее сообщалось, что министр армии США Кристин Уормут открыла завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

https://ria.ru/20240120/oruzhie-1922541449.html

сша

киев

украина

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сша, киев, украина