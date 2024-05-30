США передали Киеву секретные планы производства оружия, сообщили СМИ
NYT: США передали Киеву секретные планы производства более тысячи видов оружия
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США передали Киеву секретные планы производства более тысячи видов своего вооружения, а также перевели столько же технической документации на украинский, сообщает издание New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"США передали Киеву секретные производственные планы для более чем 1000 видов вооружений, а также перевели аналогичное число технических руководств на украинский", - заявляет издание со ссылкой на чиновников.
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Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш не стал детально отвечать на вопрос о том, о каких именно типах вооружения идет речь.
"Что они используют чаще всего?" - заявил он.
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Ранее сообщалось, что министр армии США Кристин Уормут открыла завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине.