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США передали Киеву секретные планы производства оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 30.05.2024 (обновлено: 13:09 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949331385.html
США передали Киеву секретные планы производства оружия, сообщили СМИ
США передали Киеву секретные планы производства оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
США передали Киеву секретные планы производства оружия, сообщили СМИ
США передали Киеву секретные планы производства более тысячи видов своего вооружения, а также перевели столько же технической документации на украинский,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:39
2024-05-30T13:09
специальная военная операция на украине
сша
киев
украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США передали Киеву секретные планы производства более тысячи видов своего вооружения, а также перевели столько же технической документации на украинский, сообщает издание New York Times со ссылкой на неназванных чиновников. "США передали Киеву секретные производственные планы для более чем 1000 видов вооружений, а также перевели аналогичное число технических руководств на украинский", - заявляет издание со ссылкой на чиновников. Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш не стал детально отвечать на вопрос о том, о каких именно типах вооружения идет речь. "Что они используют чаще всего?" - заявил он. Ранее сообщалось, что министр армии США Кристин Уормут открыла завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
https://ria.ru/20240120/oruzhie-1922541449.html
сша
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сша, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Украина
США передали Киеву секретные планы производства оружия, сообщили СМИ

NYT: США передали Киеву секретные планы производства более тысячи видов оружия

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США передали Киеву секретные планы производства более тысячи видов своего вооружения, а также перевели столько же технической документации на украинский, сообщает издание New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"США передали Киеву секретные производственные планы для более чем 1000 видов вооружений, а также перевели аналогичное число технических руководств на украинский", - заявляет издание со ссылкой на чиновников.
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Помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш не стал детально отвечать на вопрос о том, о каких именно типах вооружения идет речь.
"Что они используют чаще всего?" - заявил он.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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Ранее сообщалось, что министр армии США Кристин Уормут открыла завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины. США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине.
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевУкраина
 
 
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