Экс-советник НАТО раскрыл отчаянный план Зеленского
Экс-советник НАТО: Киев пытается спасти саммит в Швейцарии сокращением повестки
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украина сократила количество пунктов своей "формулы" для обсуждения на саммите в Швейцарии в попытке спасти мероприятие от неминуемого провала, заявил бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.
"Мы знаем, что этот план или формула, как ее называют, совершенно оторвана от какой-либо реальности на земле <…> Поскольку даже Джо Байден не приезжает, и другие лидеры не будут присутствовать на этой конференции, теперь они (украинцы — Прим. Ред.) понимают, что эта конференция абсолютно ошибочна. Поэтому они пытаются сократить количество пунктов в плане Зеленского с десяти до трех, потому что видят: она обречена на провал и окажется провальной", – сказал Бо.
Экс-советник назвал сокращение пунктов "формулы" попыткой "спасти" швейцарский саммит, однако даже этот шаг, уверен он, не принесет никакого ощутимого результата. Цель Украины — представить эту конференцию успешной, подчеркнул он.
Бо заметил, что Швейцария пригласила на мероприятие 160 стран-членов ООН, при этом подтвердили свое участие от 50 до 70 государств.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Джо Байден, скорее всего, не приедет на конференцию, которая состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. Россия там присутствовать не будет. При этом ранее Зеленский урезал обсуждение на саммите своей "формулы мира" до трех пунктов из десяти, оставив обсуждение ядерной и продовольственной безопасности, а также освобождение пленных.
Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.