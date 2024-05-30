https://ria.ru/20240530/ukraina-1949257170.html

Экс-советник НАТО раскрыл отчаянный план Зеленского

Экс-советник НАТО раскрыл отчаянный план Зеленского - РИА Новости, 30.05.2024

Экс-советник НАТО раскрыл отчаянный план Зеленского

Украина сократила количество пунктов своей "формулы" для обсуждения на саммите в Швейцарии в попытке спасти мероприятие от неминуемого провала, заявил бывший... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T05:26

2024-05-30T05:26

2024-05-30T05:26

в мире

украина

швейцария

жак бо

джо байден

сша

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Украина сократила количество пунктов своей "формулы" для обсуждения на саммите в Швейцарии в попытке спасти мероприятие от неминуемого провала, заявил бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis/Deep Dive."Мы знаем, что этот план или формула, как ее называют, совершенно оторвана от какой-либо реальности на земле <…> Поскольку даже Джо Байден не приезжает, и другие лидеры не будут присутствовать на этой конференции, теперь они (украинцы — Прим. Ред.) понимают, что эта конференция абсолютно ошибочна. Поэтому они пытаются сократить количество пунктов в плане Зеленского с десяти до трех, потому что видят: она обречена на провал и окажется провальной", – сказал Бо.Экс-советник назвал сокращение пунктов "формулы" попыткой "спасти" швейцарский саммит, однако даже этот шаг, уверен он, не принесет никакого ощутимого результата. Цель Украины — представить эту конференцию успешной, подчеркнул он.Бо заметил, что Швейцария пригласила на мероприятие 160 стран-членов ООН, при этом подтвердили свое участие от 50 до 70 государств.Ранее агентство Блумберг сообщало, что Джо Байден, скорее всего, не приедет на конференцию, которая состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. Россия там присутствовать не будет. При этом ранее Зеленский урезал обсуждение на саммите своей "формулы мира" до трех пунктов из десяти, оставив обсуждение ядерной и продовольственной безопасности, а также освобождение пленных.Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240529/sammit--1949233446.html

https://ria.ru/20240529/telegraph-1949054376.html

украина

швейцария

сша

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в мире, украина, швейцария, жак бо, джо байден, сша