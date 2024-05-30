https://ria.ru/20240530/udalenka-1949395093.html

Эксперт оценил возможность перевода беременных и молодых мам на удаленку

Эксперт оценил возможность перевода беременных и молодых мам на удаленку - РИА Новости, 30.05.2024

Эксперт оценил возможность перевода беременных и молодых мам на удаленку

Перевод беременных женщин и матерей на удаленный формат работы может снизить дискриминацию по отношению к ним на рынке труда и уменьшить неравенство в зарплатах РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:09

2024-05-30T15:09

2024-05-30T15:09

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Перевод беременных женщин и матерей на удаленный формат работы может снизить дискриминацию по отношению к ним на рынке труда и уменьшить неравенство в зарплатах между мужчинами и женщинами, объяснил РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП Президентской академии Виктор Ляшок. Ранее газета "Известия" сообщила, что Минтруд готовит рекомендации по стимулированию работодателей на перевод беременных женщин и матерей на удаленную работу. "Распространение удаленной занятости среди беременных женщин и молодых мам будет способствовать снижению дискриминации на рынке труда. Работодатели охотнее будут брать на работу и продвигать по службе молодых женщин, что приведет к снижению неравенства по заработным платам между мужчинами и женщинами", - сказал Ляшок. Он считает, что эти рекомендации действительно могут стимулировать компании переводить на удаленный формат беременных и матерей. Но ими вероятнее воспользуются работодатели, которые не знали, как правильно документально оформить такой переход, и насколько он в целом правомерен с точки зрения трудового законодательства. "Распространение этого формата действительно может привести к небольшому смягчению проблемы дефицита кадров. Однако дефицит сейчас касается в основном рабочих мест, которые не предполагают удаленной работы — это, в первую очередь, некоторые рабочие специальности, врачи и средний медицинский персонал", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20240530/putin-1949389337.html

https://ria.ru/20240302/zapad-1930565074.html

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общество