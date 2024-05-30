https://ria.ru/20240530/turtsiya-1949269875.html

США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией. пишут СМИ

США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией. пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией. пишут СМИ

США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией, используя боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, пишет в четверг газета Hürriyet. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:03

2024-05-30T09:03

2024-05-30T09:03

в мире

сша

турция

сирия

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией, используя боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, пишет в четверг газета Hürriyet. В среду газета сообщила, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) планирует при поддержке США провести местные выборы в регионах, находящихся под их контролем в Сирии. "Пока мир занят Газой и Украиной, США закладывают основы "маленького Израиля" у нашей границы. РПК проведет 11 июня местные выборы в регионе, начинающемся от Манбиджа и заканчивающемся у наших границ, включая Африн и Тель-Рифат", - пишет издание. Сообщается, что на выборах, которые пройдут под контролем РПК, в качестве кандидатов смогут быть выдвинуты имена, уполномоченные избирательным советом, созданным РПК. "Голосовать на выборах смогут только террористы, служащие в вооруженных подразделениях РПК", - сообщила газета. Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной в стране террористической. Ранее прошли совместные учения США и РПК в Сирии. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html

https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, турция, сирия, рабочая партия курдистана