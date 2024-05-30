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США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией. пишут СМИ
США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией. пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией. пишут СМИ
США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией, используя боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, пишет в четверг газета Hürriyet. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:03
2024-05-30T09:03
2024-05-30T09:03
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АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией, используя боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, пишет в четверг газета Hürriyet. В среду газета сообщила, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) планирует при поддержке США провести местные выборы в регионах, находящихся под их контролем в Сирии. "Пока мир занят Газой и Украиной, США закладывают основы "маленького Израиля" у нашей границы. РПК проведет 11 июня местные выборы в регионе, начинающемся от Манбиджа и заканчивающемся у наших границ, включая Африн и Тель-Рифат", - пишет издание. Сообщается, что на выборах, которые пройдут под контролем РПК, в качестве кандидатов смогут быть выдвинуты имена, уполномоченные избирательным советом, созданным РПК. "Голосовать на выборах смогут только террористы, служащие в вооруженных подразделениях РПК", - сообщила газета. Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной в стране террористической. Ранее прошли совместные учения США и РПК в Сирии. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, сирия, рабочая партия курдистана
В мире, США, Турция, Сирия, Рабочая партия Курдистана
США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией. пишут СМИ
Hürriyet: США, используя РПК, создают "маленький Израиль" у границы с Турцией
АНКАРА, 30 мая - РИА Новости.
США создают "маленький Израиль" у границы с Турцией, используя боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, пишет в четверг газета Hürriyet
.
В среду газета сообщила, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) планирует при поддержке США провести местные выборы в регионах, находящихся под их контролем в Сирии.
"Пока мир занят Газой и Украиной
, США закладывают основы "маленького Израиля" у нашей границы. РПК проведет 11 июня местные выборы в регионе, начинающемся от Манбиджа и заканчивающемся у наших границ, включая Африн
и Тель-Рифат", - пишет издание.
Сообщается, что на выборах, которые пройдут под контролем РПК, в качестве кандидатов смогут быть выдвинуты имена, уполномоченные избирательным советом, созданным РПК.
"Голосовать на выборах смогут только террористы, служащие в вооруженных подразделениях РПК", - сообщила газета.
Ранее издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция внимательно следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК, признанной в стране террористической. Ранее прошли совместные учения США и РПК в Сирии.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана
начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака
находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула
стало предметом разногласий между Багдадом
и Анкарой
, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.