https://ria.ru/20240530/turchak-1949439848.html

Турчак рассказал об участии бойцов СВО в предварительном голосовании ЕР

Турчак рассказал об участии бойцов СВО в предварительном голосовании ЕР - РИА Новости, 30.05.2024

Турчак рассказал об участии бойцов СВО в предварительном голосовании ЕР

Почти половина участников СВО, принимавших участие в предварительном электронном голосовании "Единой России", вошли в число победителей и станут кандидатами... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:53

2024-05-30T16:53

2024-05-30T17:14

политика

единая россия

андрей турчак

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Почти половина участников СВО, принимавших участие в предварительном электронном голосовании "Единой России", вошли в число победителей и станут кандидатами партии на региональных выборах в сентябре, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."На момент регистрации участников у нас было 210 участников и ветеранов (СВО), из них 95 стали победителями предварительного голосования, то есть практически половина из них прошли уже первый этап отбора и будут представлены в качестве кандидатов от нашей партии", - сказал Турчак на заседании президиума партии по итогам предварительного электронного голосования."Среди победителей только 30% являются действующими депутатами. То есть мы предполагаем, что на 70% депутатский корпус разного уровня у нас обновится", - сказал Турчак на заседании президиума Генсовета партии по итогам предварительного электронного голосования.

https://ria.ru/20240516/svo-1946472193.html

https://ria.ru/20240408/gubernator-1938691854.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, единая россия, андрей турчак