https://ria.ru/20240530/turchak-1949439848.html
Турчак рассказал об участии бойцов СВО в предварительном голосовании ЕР
Турчак рассказал об участии бойцов СВО в предварительном голосовании ЕР - РИА Новости, 30.05.2024
Турчак рассказал об участии бойцов СВО в предварительном голосовании ЕР
Почти половина участников СВО, принимавших участие в предварительном электронном голосовании "Единой России", вошли в число победителей и станут кандидатами... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:53
2024-05-30T16:53
2024-05-30T17:14
политика
единая россия
андрей турчак
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Почти половина участников СВО, принимавших участие в предварительном электронном голосовании "Единой России", вошли в число победителей и станут кандидатами партии на региональных выборах в сентябре, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."На момент регистрации участников у нас было 210 участников и ветеранов (СВО), из них 95 стали победителями предварительного голосования, то есть практически половина из них прошли уже первый этап отбора и будут представлены в качестве кандидатов от нашей партии", - сказал Турчак на заседании президиума партии по итогам предварительного электронного голосования."Среди победителей только 30% являются действующими депутатами. То есть мы предполагаем, что на 70% депутатский корпус разного уровня у нас обновится", - сказал Турчак на заседании президиума Генсовета партии по итогам предварительного электронного голосования.
https://ria.ru/20240516/svo-1946472193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, андрей турчак
Политика, Единая Россия, Андрей Турчак
Турчак рассказал об участии бойцов СВО в предварительном голосовании ЕР
Турчак: 95 участников СВО будут кандидатами от ЕР на выборах в сентябре
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Почти половина участников СВО, принимавших участие в предварительном электронном голосовании "Единой России", вошли в число победителей и станут кандидатами партии на региональных выборах в сентябре, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"На момент регистрации участников у нас было 210 участников и ветеранов (СВО), из них 95 стали победителями предварительного голосования, то есть практически половина из них прошли уже первый этап отбора и будут представлены в качестве кандидатов от нашей партии", - сказал Турчак на заседании президиума партии по итогам предварительного электронного голосования.
"Среди победителей только 30% являются действующими депутатами. То есть мы предполагаем, что на 70% депутатский корпус разного уровня у нас обновится", - сказал Турчак на заседании президиума Генсовета партии по итогам предварительного электронного голосования.